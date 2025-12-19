Дрогиран блъсна пешеходец във Видин

Мъж на 43 години от с. Новоселци е с фрактура на китката на лявата ръка, след като е блъснат на пешеходна пътека във Видин. Тестът с техническо средство за наличие на наркотични вещества на водача е отчел наличие на амфетамин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за катастрофата е получен снощи в 17:33 часа. Видинчанин на 36 години, шофирайки лек автомобил, непосредствено преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски" и „Хан Аспарух" е блъснал пресичащия на пешеходната пътека мъж. Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол. Той е дал и проби за изследване във видинската болница.

Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Шофьорът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, като е образувано досъдебно производство.

По данни на МВР при 14 тежки катастрофи на територията на страната през последното денонощие са ранени общо 19 души, пише БТА.