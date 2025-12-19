"Възраждане" с нов сигнал до КС заради референдума за еврото

Предстои да внесем пореден сигнал, поредно искане до Конституционния съд за отхвърленото миналата седмица предложение на президента за референдум за запазване на българския лев.

Това обяви в парламентарните кулоари лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. А нарушаването на конституционността щяло да е поредното им основание по делото, което партията води срещу влизането на България в еврозоната и ще се разгледа в Общия съд на Европейския съвет.

"Възраждане" са внесли в деловодството на НС и отмяна на взетото преди няколко часа правителствено решение за "предоставяне на минимум 1,2 млрд. лв. подарък за Украйна".

Най-доброто нещо, което може да се случи, е парламентът да спре още днес.

Новината, че президентът Румен Радев ще връчи първият мандат за съставяне на ново правителство след Нова година бе посрещната с усмивка от Костадинов. Според него това е най-логичното решение. "Ако тръгне да дава мандат преди Коледа или преди Нова година, е абсурдно. Първата-втората седмица това ще се случи, което е нормално. Най-вероятно до края на януари тази процедура и тази въртележка ще се извърти, за да може изборите да са или на 29 или на 29 март", каза депутатът.

"Възраждане" категорично не искат хартиен вот и се радват, че "президентът вече е на нашата позиция".