Бойко Борисов: Отново ще сме първа политическа сила, ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия

ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия. Отново ще сме първа политическа сила на предстоящите избори. Това заявява лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, споделено във фейсбук профила му.

По думите му "дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами".

"Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента". Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи?", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Или в името на поредната „сглобка", която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори", които са честни само когато резултатът им харесва?", каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че е убеден, че и на тези избори ще са първа политическа сила, защото "за 11 месеца постигнахме реални резултати".

"Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ", изброи той.

"Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила", завърши Борисов.