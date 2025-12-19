Пуснаха новото Голямоконарско шосе в Пловдив, кметът зове джигитите да не го ползват за писта (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпълняваме всички поети ангажименти - отворени са за движение Коматевско, Рогошко и Брезовско шосе, в понеделник откриваме и ул. "Славянска", обяви Костадин Димитров

Вторият етап от разширението на Голямоконарско шосе - изходът на Пловдив към АМ "Тракия", бе пуснат в експлоатация днес. 800-метровата отсечка е с две платна, с подменена канализация, осветление, кръгови кръстовища, велоалеи и тротоари, както и с поливни системи. Тя беше изградена за 6 месеца и половина, а инвестицията е над 16 милиона лева, обясни кметът Костадин Димитров, който откри обекта.

"Всички пловдивчани очакваме този път да стигне до АМ "Тракия", но следващият етап от 5 км е в границите на община "Марица". Подарили сме й проекта, за да кандидатства за финансиране пред МРРБ", посочи Димитров.

Той се надява обновеният прав участък с нов асфалт да не се ползва като писта за автомобилни гонки. "Нека водачите спазват правилата", призова той.

Бизнесменът Максим Митков, чието предприятие за велосипеди е на Голямоконарско шосе, обясни, че е видял невероятна организация при изпълнението на втория етап от обекта. "Предишният участък, който беше пуснат преди година и половина, бе изграждан в продължение на повече от 2 години", посочи той.

По думите му Пловдив има нужда от този представителен вход към града.

Димитров припомни, че "Кукленско шосе" е готово, движението по "Брезовско" е пуснато след дългата работа на археолозите, "Рогошко шосе" също е отворено и по него се работи в урбанизираната част в чертите на града до моста на Адата. "В понеделник откриваме ул. "Славянска", посочи кметът. И добави, че всички поети ангажименти са изпълнени.

"Чакаме да започне продължението на Околовръстното шосе от Асеновграско към Скобелева майка", поясни градоначалникът.

За непрестанните наводнения при всеки дъжд на бул. "Александър Стамболийски" той насочи въпросите към ВиК-Пловдив.