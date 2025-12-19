Едуард Папазян: Радев дължи отговор на българския народ какво мисли да прави

"Президентът Румен Радев трябва да бъде накаран да каже какво мисли да прави. Дали иска да си завърши мандата, дали ще участва в изборите. Приветствам Деница Сачева, която първа го попита. Той категорично не отговори. Смятам, че дължи отговор на българския народ, би трябвало да обясни на хората. И после да видим дали ще си спази обещанието."

Това каза в предаването "Твоят ден" по NOVA журналистът от "24 часа" Едуард Папазян, според когото хората от протестите също трябва да изискват от президента да разкрие плановете си.

"Той не спира да казва, че Украйна няма как да спечели тази война с Русия. Това е уводна теза на всички, които са проруски настроени. Че Украйна трябва да се примири, че Крум е руски, че трябва страната да се откаже от територии в Донбас. А Русия категорично не отстгъпва. Не знам защо прлотестът не може да поиска Радев да каже дали ще прави политически проекти, а иска двама партийни лидери да изчезнат от картата."

Според Папазян 6 месеца преди избори не трябва да се променя Изборния кодекс.

"Нито управляващи, нито опозиция, нито президент искат да приемат най-нормалното нещо - 6 месеца преди избори да не се пипа избирателния кодекс. Това за мен би било най-нормалното нещо на света. Това трябва да е първа точка на днвевния ред на новия парламент, да се уточнят как да се правят следващите избори. Трябва да ги накараме да го направят. Снощният протест беше за прозрачен изборен процес. "