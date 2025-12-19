Надцакване: ПП-ДБ събрали подписи за извънредно заседание още днес

В днешния петъчен ден депутатите явно са решили да се надцакват като за последно. ПП-ДБ са събрали подписи за свикване на извънредно заседание на парламента още днес - от 14 часа, когато по график свършва редовното. Те настояват още днес да се гласуват поне на първо четене промените в закона за НСО за сваляне на охраната на редовите депутати.

Сутринта Божидар Божанов от ДБ разказа, че на председателския съвет преди заседанието е постигнато съгласие още днес да вкарат извънредно точката за НСО, но това така и не стана. Водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви, че това би нарушило правилника на Народното събрание. ПП-ДБ искаха да свикат извънредно заседание другата седмица и тогава промените да минат окончателно, но днес се оказа, че това няма как да стане. Затова и предприели хода с второто заседание за днес.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев обяви от трибуната, че са събрани над нужните 48 подписа за извънредното заседание, т.е. подкрепа е имало и от други парламентарни групи. Костадин Ангелов го апострофира, че извънредни заседания може да се свикват само в непленарни дни. В миналото обаче това се е случвало и друг път, макар и рядко - две заседания в един ден.

Чл. 42 ал. 3 от ПОДНС гласи следното: "Народното събрание може да реши да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия, но извън дните по ал. 1 (б.а - редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч.). Извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства."

Христо Гаджев от ГЕРБ пък излезе да обясни, че именно тази алинея в чл. 43 е била по предложение на ПП-ДБ.

