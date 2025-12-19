Собственикът на АГ болница "Селена" в Пловдив разжалвал основателя, после взел милионите (Обновена)

Помагала му бившата му жена и негов близък

Арестуваният Николай Йорданов, собственик на АГ болница "Селена", освободил основателя на здравното заведение д-р Ангел Ставрев като управител на 2 от дружествата, стоящи зад нея. Това е станало на 5 декември т. г. Йорданов притежава фирма, придобила върху здравното заведение преди около 4 г. Двамата с д-р Ангел Ставрев били много близки приятели. Това съобщи районният прокурор на Пловдив Петър Петров.

Сред освобождаването на лекаря 52-годишният Йорданов назначил за управители на двете дружества бившата си жена и свое близко лице, за което от държавното обвинение не уточниха дали е мъж, или жена. Сключил консултантски договор с 3 счетоводителки и сменил охранителната фирма. Разкрил 2 нови сметки на дружеството, управлявано вече от бившата му съпруга.

След кадровата рокада - на 8 декември в 5 часа сутринта - Йорданов влязъл в личния кабинет на д-р Ставрев. Поставил охрана, отворил касата с ключ, тя не е взломена и взел 1,8 млн. л. оттам - в левове, евро и швейцарски франкове. Въпреки възраженията на касиерката на болницата, че това са лични пари на д-р Ставрев, ги внесъл в банковата сметка на контролирана от него фирма. По-късно пред деня от тази сметка бил направен превод от 200 000 лв. в швейцарски франкове към дружество, което не е контрагент на здравното заведение.

По делото има данни за присвоени още 1,4 млн. лв., затова е Йорданов е обвинен в квалифицирана кражба в големи размери - общо 3,2 милиона. Наказанието за това е от 3 до 15 години затвор и конфискация на част от имуществото.

Преди пресконференцията в прокуратурата дойдоха трима представители от болницата, но бяха помолени да напуснат.

Както съобщи вчера държавното обвинение, Йорданов е в ареста за 72 часа заради това, че е отнел 3 3 276 269 лв. Той беше задържан на 17 декември заедно с назначената преди 12 дни за управител Марика Тошева. Самият Йорданов твърди, че въпросните пари били 1,8 милиона лв. и той ги бил внесъл по сметките на болницата.

Предстои наблюдаващият прокурор да реши дали да поиска от съда Йорданов да остане в ареста.