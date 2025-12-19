ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин заяви, че на фронта има недостиг на тежки др...

Загиналите при катастрофи от началото на годината са с 22-ма по-малко от 2024-та

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“, ГДНП Снимка: МВР

Загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) от началото на годината досега са с 22-ма по-малко в сравнение със същия период миналата година, каза Лъчезар Близнаков от ,,Пътна полиция" и допълни, че ранените в тежки транспортни инциденти от началото на 2025 година досега са с 10 процента по-малко спрямо същия период през 2024 година.

От началото на т.г. до днес броят на случаите на нарушения, свързани с употреба на алкохол или наркотични вещества, е 150, каза Близнаков.

Мирослав Ценов, директор на ,,Ситуационен център и управление на трафика", каза, че с поставянето на сензори за отчитане на претоварени камиони, нарушенията са спаднали 10 пъти. Документите за нарушение се връчват автоматично, а успяваме да обхванем и чуждестранните нарушители, допълни той. Ако камион мине по републиканската мрежа неправомерно, органите на МВР ще го спрат или след това ще бъде разкрит чрез камерите, поставени по пътната мрежа, каза Ценов.

