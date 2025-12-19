По-ниски цени в евро за градския транспорт в София

Столична община е готова за еврото, без поскъпване на услуги

Пакет от изменения в общински наредби, свързани с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г, бяха гласувани на сесията на Столичния общински съвет в четвъртък. Приетите промени са изцяло съобразени със Закона за въвеждане на еврото и целят плавен, прозрачен и предвидим преход, без скрити увеличения и без допълнителна финансова тежест за гражданите и бизнеса. Най-осезаемият и обществено значим резултат от промените е в градския транспорт, където закръгляването е надолу, съобщиха от Столичната община.

Билет "30 плюс" със стара цена 1,60 лв. става 0,80 евро (намаление ≈ 0,04 лв.). Билет "60 плюс" поевтинява с 0,05лв., като цената от 2,20лв. става 1.10 евро. Билет за еднократно пътуване (от каса/автомат) със стара цена 1,60 лв. става 0,80 евро (намаление ≈ 0,04 лв.). Еднодневна карта със стара цена 4,00 лв. става 2,00 евро (намаление ≈ 0,09 лв.). Нощна карта със стара цена 2,00 лв. става 1,00 евро (намаление ≈ 0,05 лв.). 24-часова карта със стара цена 6,00 лв. става 3,00 евро (намаление ≈ 0,13 лв.). 72-часова карта със стара цена 15,00 лв. става 7,60 евро (намаление ≈ 0,13 лв.). Месечна персонализирана карта за всички линии със стара цена 50,00 лв. става 25,50 евро (намаление ≈ 0,13 лв.). Годишна персонализирана карта за всички линии запазва по-ниската си цена, като 365,00 лв. стават 185,00 евро, което е под точната левова равностойност. Месечна карта за ученици и студенти със стара цена 15,00 лв. става 7,50 евро (намаление ≈ 0,33 лв.).

Пакетът от изменения, приет във връзка с въвеждането на еврото, обхваща единадесет общински наредби – от местните данъци и общинската собственост до бюджетната рамка, търговете, рекламната дейност и техническата инфраструктура. Общият принцип, заложен във всички тях е, че валутната промяна не се използва като повод за увеличение на цени, такси, санкции или данъчна тежест, обясняват от общината.

Такса битов отпадък остава без промяна.

Превалутирането в евро не води до увеличение на размера ѝ, нито до промяна в методиката за определяне. Това е ключов ангажимент, тъй като такса битов отпадък засяга пряко всички домакинства и бизнеси в града.домакинства и бизнеси в града.

С подхода си за прехода към еврото Столична община затвърждава политиката си за запазване на съществуващите нива на данъчно облагане, с фокус върху по-добро управление на ресурсите, инвестиции в дълготрайни материални активи и повишаване на ефективността при управлението на средства, а не върху натоварване на гражданите. Анализът на всички разгледани наредби показва последователен подход: паричните стойности се превалутират коректно по фиксирания курс; закръгляването се извършва по правилата на закона; не се допуска „евро-поскъпване".

С тези решения Столична община обещава предвидимост на гражданите и бизнеса, доколкото въвеждането на еврото няма да се усети като финансова тежест, а представлява преди всичко техническо превалутиране, подчертават от “Московска” 33.