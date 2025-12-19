ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Водещата Мария Цънцарова е уволнена от bTV

5900
Ивайло Мирчев с колегата си от ДБ Манол Пейков в пленарната зала тази сутрин Снимка: Юлиян Савчев

Ководещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова е била уволнена от телевизията, съобщи съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев от трибуната на парламента преди минути.

По-рано днес "24 часа" съобщи, че днес в нюзрума на телевизията е било съобщено, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана от началото на годината. Телевизията планирала изцяло да промени публицистичните си формати от началото на 2026 г. Причината за смяната не е ясна, но се предполага, че медията не била доволна от политически демонстрации на Цънцарова и Йочев в ефир. От компанията-майка СМЕ в Чехия били категорични, че водещите са нарушавали журналистически стандарти. Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише "Време е за истинска промяна", но чашата бързо изчезна от екрана. По-късно водещата си публикува снимка на въпросната чаша във фейсбук.

Според друга версия bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях, включително на сутрешния блок, спрямо основния конкурент Нова телевизия.

