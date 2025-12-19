Детски градини дариха нова лампа за интензивна фототерапия на бебета в болницата в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С нова модерна лампа за интензивна фототерапия на новородени вече разполага Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик. Средствата за нея са осигурени от дарители. 4870 лв. са от благотворителен концерт на

ДГ" Калина Малина", 1874лв. от ДГ"Веселка" в с. Ивайло и 500 лв. от Кръстанка Стоева. Това съобщиха от областната държавна болница.

Директорът на ДГ "Калина Малина " в Пазарджик Венелина Бодурова гостува в Неонатология, за да види на място специалната синя лампа и да се срещне с началника на отделението д-р Здравка Пиронова.

„Много съм щастлива да видя този специален апарат, който ще подпомага лечението на новородените бебенца. Преди няколко месеца нашата детска градина организира и представи благотворителен концерт под надслов "Бъди благословена", посветен на майката и майчинството. Екипът на детското заведение взе решение всички средства, които бъдат събрани да бъдат дарени на Неонатологично отделение", сподели с вълнение Венелина Бодурова.

Д-р Здравка Пиронова благодари за благородния жест на деца, учители и родители. Тя обясни, че лампата за интензивна фототерапия работи със специална синя светлина, която е изключително ефективна и щадяща за новородените. Тези апарати са сред най-често използваните в неонатологичната практика.

„Апаратът се използва при физиологична жълтеница в първите дни след раждането. Целта е да се намалят нивата на билирубин в кръвта на бебето. При здравите новородени това лечение е напълно достатъчно, докато при болни деца може да се наложи по-интензивна терапия", поясни д-р Пиронова.

Новата лампа е съвременно поколение медицинска апаратура, която осигурява равномерно и контролирано облъчване, ниска топлинна емисия и висока ефективност на лечението, като същевременно съкращава времето за престой на новородените под фототерапия.

Отделението разполага с още една лампа за фототерапия, дарена преди години от фондацията на световноизвестната певица от български произход Силви Вартан.

По статистика при 8 от всеки 10 новородени се наблюдават признаци на жълтеница, което прави ранния скрининг и навременното, нежно и ефективно фототерапевтично лечение изключително важни за здравето на бебетата.