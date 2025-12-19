Възрастна жена стана жертва на ало измамници в Попово

89-годишна жена от Попово стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 18 декември тя получила многократни обаждания на стационарния, а впоследствие – и на мобилния й телефон, за времето между 11 и 15,30 ч. Тя е била въведена в заблуждение с цел имотна облага. Използвана е познатата схема с необходимост да окаже съдействие на полицейски служители, които в момента провеждали операция за установяване и задържане на извършители на престъпление. Излъгали я даде 6 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство.