Възрастна жена стана жертва на ало измамници в Попово

1528
89-годишна жена от Попово стана жертва на телефонна измама СНИМКА: PIxabay

89-годишна жена от Попово стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията. 

На 18 декември тя получила многократни обаждания на стационарния, а впоследствие – и на мобилния й телефон, за времето между 11 и 15,30 ч. Тя е била въведена в заблуждение с цел имотна облага. Използвана е познатата схема с необходимост да окаже съдействие на полицейски служители, които в момента провеждали операция за установяване и задържане на извършители на престъпление. Излъгали я даде 6 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство.

