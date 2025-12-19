Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко градове в страната

Повишение на фините прахови частици в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти.

Столичната община публикува на сайта си данни от мобилна автоматична измервателна станция за качество на атмосферния въздух, разположена в район „Оборище", според които на 18 декември стойността на фините прахови частици в София е била 148,5 микрограма на кубичен метър. В 1:00 часа днес са измерени над 218 микрограма на кубичен метър, а в 11:00 часа стойностите са 169,67 микрограма на кубичен метър.

От Столичната община са публикували и препоръки към гражданите, сред които да използват обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша и по възможност да преминават от отопление на твърдо гориво към друг вид отопление.

Според публикуваните от Столичната община прогнозни данни на Националния институт по метеорология и хидрология за качеството на въздуха за 20 декември се очаква умерено превишение на нормите в района на столичния кв. "Павлово", съобщава БТА.