Рухна камбанария на църква в Брегово, от общината ще искат помощ от държавата за нов ремонт

Срути се една от двете камбанарии на църквата „Успение Богородично" в Брегово. Падналият градеж е повредил оградата на храма и една от стените му. Според кмета на града Илиян Бърсанов няма пострадали хора при падането на камбанарията и не е ясна причината за срутването.

От Видинската митрополия веднага са предприели мерки за обезопасяване заедно с Гражданска защита на мястото и са направили подробен оглед. От там съобщиха още, че църквата ще остане затворена за празниците. Вярващите могат да посещават останалите три православни храма в Брегово.

Църквата „Успение Богородично" е построена с каменен градеж още преди Освобождението и е осветена през 1865 г. Двете камбанарии към нея пък са построени през 1931 г. За последно църквата е ремонтирана през 2015 г.

Междувременно от общинската управа на Брегово съобщиха, че ще поискат пари от Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи за укрепването на църквата и възстановяване на срутилата се камбанария. Колко точно средства обаче ще бъдат поискани ще стане ясно в понеделник, когато експертите от общинската администрация се произнесат след направения оглед на православния храм.

От Видинската митрополия още преди време са кандидатствали с проектни предложения за цялостен ремонт на четирите църкви в Брегово. Сумата, която е поискана от Фонд „Земеделие" е в размер на близо 600 000 лева.