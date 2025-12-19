Община Несебър отличи 10-те най-добри спортисти за 2025 година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър отличи най-изявените си спортисти за 2025 година – състезатели, които с постиженията си през годината донесоха престиж, медали и признание за общината на национално и международно ниво.

В класацията „Десетте най-добри спортисти на община Несебър за 2025 година" са включени представители на спортните танци, бойните спортове, ветроходството и кикбокса – дисциплини с утвърдени традиции, практикувани от силни местни клубове.

Церемонията по награждаването бе предшествана от кратък поздрав, който заместник-кметът Иван Гургов отправи от името на кмета на община Несебър Николай Димитров. В своето обръщение той подчерта, че общината ще продължи да подкрепя клубовете, които работят активно за развитието на спорта, насърчават здравословния начин на живот и с постиженията си допринасят за утвърждаването на авторитета и доброто име на община Несебър.

Десетте най-добри спортисти на община Несебър за 2025 година са:

- Никола Константинов Димитров и Марианна Антоновна Шабунина -Клуб по спортни танци „Несебър" – гр. Несебър

- Кристиян Росенов Иванов и Златина Николова Кондова - Клуб по спортни танци „Несебър" – гр. Несебър

- Димитър Калинов Стоянов и Хрисия Златкова Великова

Клуб по спортни танци „Несебър" – гр. Несебър

- Златин Тихомиров Иванов - Спортен клуб по кикбокс „Несебър" – гр. Несебър

- Фаина Анатолиевна Кара - Спортен клуб „Обзор 2024"

- Кристиян Мариянов Стоянов

Спортен клуб „Сентоки" – гр. Обзор

- Златко Георгиев Атанасов -Общински ветроходен клуб „Несебър 2000" – гр. Несебър

- Анастас Стефанов Петров -Общински ветроходен клуб „Несебър 2000" – гр. Несебър

-Стефан Костов Димитров - Спортен клуб „Бушидо" – гр. Несебър

Специални отличия

С титлата „Треньор на годината" беше удостоен Йордан Дойчев Янков – Спортен клуб по кикбокс „Несебър", за своя професионализъм, последователна работа и принос за развитието на бойните спортове в общината.

За „Най-успешен отбор" за 2025 година бе отличен отборът на Спортен клуб „Триумф", постигнал впечатляващи резултати и стабилно представяне през състезателната година.