Университети от 5 държави реализираха проект за разработване на дигитални образователни стандарти, бази данни и онлайн курсове

Международната научна конференция “Хранителна наука, техника и технологии 2025” събра над 75 участници в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Тя беше открита от ректора проф. Галин Иванов.

“Научноизследователската дейност в УХТ е тясно свързана с проблематиката на технологиите, техниката и икономиката на хранителната, биотехнологичната и туристическата индустрия. Нашата международна конференция е платформа, която обединява постиженията на специалистите от тези икономически сектори, в която се срещат науката и бизнесът”, каза проф. Галин Иванов. Той добави, че от важно значение за УХТ е стартиралото през настоящата година изграждане на Център за компетентност “Агрохранителни системи и биоикономика”, на който университетът е водещ партньор.

Пленарното заседание ръководи проф. Георги Добрев, зам.-ректор по научната дейност на УХТ. “Темите на представените научни разработки са свързани с “Устойчивост и продоволствена сигурност”, “Безопасност и автентичност на храните”, “Персонализирано хранене и здраве”, “Нови технологии за преработка на храни”, “Автоматизация и дигитализация”. Тези направление са едни от водещите в науките за храните и храненето”, отбеляза проф. Добрев.

Като почетни лектори в конференцията участваха водещи академични и бизнес експерти от САЩ и Европа. Проф. Юлинг Сонг от Университета на Кентъки, САЩ, изнесе доклад, в който засегна наболели проблеми за съвременното общество, свързани с консумацията на ултрапреработени храни. За ефекти от иновативни нетермични техники върху индивидуалните полифенолни антиоксиданти говори пред участниците в конференцията проф. Туба Есатбейоглу от Университета “Лайбниц” в Хановер, Германия. Проф. Франческо Визари от Националния център по храни и земеделие на Словакия изнесе пленарен доклад на тема “Биоикономиката в Централна и Източна Европа: предизвикателства и възможности”.

Инж. Лука Белокио – представител на SIAD Group, Италия, говори за предимствата на криогенното замразяване на продуктите.

Проф. Георги Костов, зам.-ректор по учебната дейност на УХТ, представи проекта “Инструменти за електронно обучение за образование в областта на хранителните технологии”. Целта чрез него e да се разработят елементи на система за електронно обучение, базирана на ресурси с отворен достъп и възможност за създаване на нови образователни стандарти.

По време на конференцията в аудитория “Хоризонт” на УХТ се проведе заключителната среща и workshop по проект E-FOOD – E-learning tools for Food technology and development education (№ 2022-1-BG01-KA220-HED-000085089, https://e-food.uft-plovdiv.bg), финансиран по програма “Еразъм+”. Събитието включваше работна среща, “Еразъм+ ден” и награждаване на победителите във виртуалните състезания по него.

Проектът E-FOOD обединява 5 университета от България, Испания, Франция, Румъния и Унгария с цел разработване на дигитални образователни стандарти, бази данни и онлайн курсове в областта на хранителните технологии.

В рамките на заключителната среща бяха представени основните резултати: