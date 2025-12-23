Теоретично подготвени, креативни и с умения за иновации, те са търсени в България и чужбина, казва ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия

- Университетът по архитектура, строителство и геодезия традиционно заема първо място в професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”. На какво според вас се дължи това трайно лидерство?

- Първото място за нас е реална оценка за качеството на работата ни. Означава, че нашите студенти се реализират успешно, че работодателите ни гласуват доверие и че научната и преподавателската ни дейност имат висока стойност. Това е резултат от уникална комбинация на дългогодишни традиции и стремеж към постоянна модернизация и иновации, както и от тясното ни сътрудничество с бизнеса. Нашите преподаватели имат не само богат научен капацитет, но и са опитни практици.

Програмите ни се обновяват редовно, студентите работят по реални казуси, имат достъп до разнообразни стажове и практики. Въведохме и задължителен преддипломен стаж във фирми - партньори – те са над 300 и броят им продължава да расте. Предоставяме силна теоретична подготовка, развиваме аналитични способности, креативност и гъвкавост, които високо се ценят от работодателите в България и в чужбина. Нашите възпитаници са търсени специалисти в Европа и на други континенти.

Университетът ни е извоювал признание и в международен план. Специалност “Архитектура” например е акредитирана от Кралския институт на британските архитекти (RIBA). Миналата година бяхме класирани на 35-о място в престижната международна класация Inspireli Awards от общо 1320 участници от цял свят. FEANI (Европейската федерация на националните инженерни асоциации) позволява на младите инженери да получат международно признатия титул EUR ING.

- Какви са най-важните инициативи и партньорства, които подкрепят практическата подготовка на студентите?

- През последните години положихме много усилия да задълбочим сътрудничеството си с бизнеса, защото вярваме, че

доброто образование трябва да бъде свързано с практиката

Сформирахме Съвет на бизнеса към УАСГ, в който участват водещи компании от сектора. Целта е да развиваме общи инициативи, да актуализираме учебните програми, да отговаряме по-бързо на нуждите на пазара на труда и да създаваме нови възможности за студентите.

Организираме специализирани лекции, семинари и работилници с участието на представители на бизнеса, включително чуждестранни специалисти. Провеждаме и силни кариерни събития, които позволяват на студентите да общуват директно с работодателите. Тазгодишните Кариерни дни привлякоха 67 фирми и огромен интерес от студентите. Редица фирми и институции предоставят стипендии и организират конкурси. Всичко това създава активна, професионално ориентирана среда.

- В кои инженерни направления недостигът на кадри е най-осезаем?

- Недостигът на специалисти в инфраструктурния сектор е сериозен. Особено остро това се усеща в хидростроителството – защитена специалност, по която обучаваме единствено ние и за която студентите са освободени от такси. В транспортното строителство нуждата от подготвени инженери расте постоянно. Друга такава сфера е водоснабдяването и канализацията, тъй като управлението на водните ресурси е във фокуса на обществото ни.

Допълнително предизвикателство е, че широката публика често не познава същността на професиите в сектора,

колко модерни и високотехнологични са тези направления,

какво огромно поле за иновации предлагат – от устойчиви инфраструктурни решения до дигитализация, моделиране, автоматизация и “умни” системи.

- Какво бихте казали на младите хора, които се колебаят дали да изберат архитектура, строителство, или геодезия като професия?

- Бих им казала да изберат професия, която създава бъдеще. В УАСГ студентите намират не само знания, но и възможности да участват в реални проекти, да развиват креативност и умения за иновации и да се подготвят за международна кариера. Това е професия с мисия, перспективи и реално влияние върху средата около нас.