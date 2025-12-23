"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Икономически университет – Варна предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от четири акредитирани професионални направления: “Администрация и управление”, “Икономика”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”. Обучението по четири от тях в направление “Икономика” се провежда на английски език и по една в направление “Туризъм” – на руски език.

Срокове за подаване на кандидатстудентски документи, класиране и записване

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1; оценката по български език и литература от дипломата за средно образование, умножена с коефициент 0,5; оценката по математика от дипломата за средно образование, умножена с коефициент 0,5; избрана от кандидат-студента оценка от:

държавен зрелостен изпит по математика, умножена с коефициент 3;

общ конкурсен изпит по математика (във формат на ДЗИ по математика за общообразователна подготовка), умножена с коефициент 3;

държавен зрелостен изпит по: български език и литература; чужд език (английски, френски, немски, руски, испански и италиански); философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия); история и цивилизация; география и икономика; физика и астрономия; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; информатика; информационни технологии, умножена с коефициент 2;

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, умножена с коефициент 2;

електронен кандидатстудентски изпит (български език и литература, география на България, икономика), умножена с коефициент 2.

Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления “Икономика” и “Администрация и управление”, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие.

Икономически университет – Варна ще проведе общ конкурсен изпит по математика във формат ДЗИ по математика за общообразователна подготовка по допълнително обявен регламент.

Подробна информация за кандидатстудентския прием в ОКС “бакалавър” може да се получи от сайта на ИУ – Варна

Икономически университет – Варна предлага 31 магистърски програми, както и 2 специалности за придобиване на ОКС “професионален бакалавър” в Колежа по туризъм.

Мисията на висшето училище е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.

Високата му оценка (9,49) при институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2024 г. е признание за качеството на обучението.

