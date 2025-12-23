Икономически университет – Варна предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от четири акредитирани професионални направления: “Администрация и управление”, “Икономика”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”. Обучението по четири от тях в направление “Икономика” се провежда на английски език и по една в направление “Туризъм” – на руски език.
Срокове за подаване на кандидатстудентски документи, класиране и записване
Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:
- средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1;
- оценката по български език и литература от дипломата за средно образование, умножена с коефициент 0,5;
- оценката по математика от дипломата за средно образование, умножена с коефициент 0,5;
- избрана от кандидат-студента оценка от:
- държавен зрелостен изпит по математика, умножена с коефициент 3;
- общ конкурсен изпит по математика (във формат на ДЗИ по математика за общообразователна подготовка), умножена с коефициент 3;
- държавен зрелостен изпит по: български език и литература; чужд език (английски, френски, немски, руски, испански и италиански); философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия); история и цивилизация; география и икономика; физика и астрономия; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; информатика; информационни технологии, умножена с коефициент 2;
- държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, умножена с коефициент 2;
- електронен кандидатстудентски изпит (български език и литература, география на България, икономика), умножена с коефициент 2.
Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления “Икономика” и “Администрация и управление”, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие.
Икономически университет – Варна ще проведе общ конкурсен изпит по математика във формат ДЗИ по математика за общообразователна подготовка по допълнително обявен регламент.
Подробна информация за кандидатстудентския прием в ОКС “бакалавър” може да се получи от сайта на ИУ – Варна
Икономически университет – Варна предлага 31 магистърски програми, както и 2 специалности за придобиване на ОКС “професионален бакалавър” в Колежа по туризъм.
Мисията на висшето училище е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.
Високата му оценка (9,49) при институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2024 г. е признание за качеството на обучението.
Когато избираш университет, избираш перспектива!