През май 2025 г. в Югозападния университет “Неофит Рилски” официално бе открит Департамент за езиково обучение и продължаващо образование, чиято дейност е фокусирана в две основни направления – квалификация на педагогически специалисти и обучение по езици за български и чуждестранни граждани.

Квалификационни обучения за педагогически специалисти

В рамките на департамента функционира катедра “Продължаващо образование и приложение на изкуствения интелект”, която предоставя разнообразни възможности за повишаване на професионалната компетентност на заетите в сферата на образованието. Катедрата предлага:

едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на трета професионално-квалификационна степен;

подготвителни курсове за придобиване на пета, четвърта, втора и първа квалификационна степен;

краткосрочни обучения, обвързани с кредити за учителска атестация;

специализирани програми, насочени към иновативни педагогически практики.

Особен акцент се поставя върху приложението на изкуствения интелект в образованието, STE(A)M подхода, развитието на ключови компетентности за учене през целия живот, формирането на ценности и добродетели у учениците.

Езиково обучение за български и чуждестранни граждани

Втората основна дейност на департамента се осъществява от катедра “Езиково обучение”, която организира:

курсове по български език за чуждестранни студенти и граждани, пребиваващи в страната;

разнообразни чуждоезикови обучения за български граждани;

специализирана подготовка за университетски преподаватели, ориентирана към академична чуждоезикова комуникация.

Висок професионализъм и практическа насоченост

Обучението в департамента се реализира от доказани преподаватели с високи академични и професионални постижения. На обучаемите се осигурява практическа среда чрез участие в учебни практики, стажове и срещи с потенциални работодатели, което засилва практическата стойност на придобитите компетентности.