За курсанти

Петгодишно обучение по специалност “Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” в следните специлизации:

1. “Корабоводене”

Подготовка на офицери за ръководство на бойна част на корабите от Военноморските сили (ВМС), за управление на бойното използване на оръжието и техническите средства.

2. “Корабни машини и механизми”

Обучението осигурява военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на корабните двигатели, електрообзавеждането, турбомашините и парните котли и други.

3. “Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)”

Обучението осигурява специални знания и умения в областта на експлоатацията на интелигентните транспортни системи на въоръжение в Българската армия.

4. “Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”

Специализацията подготвя офицери за ръководство и управление на бойната и всекидневна експлоатация на свързочните и радиотехническите средства (РТС) във ВМС, включително за изпълнението на задълженията на вахтените офицери.

5. “Кибероперации”

Подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната.

6. “Логистика на формированията на ВМС”

Обучението осигурява специални знания и умения в областта на военната логистика, планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, управление на човешки, материални и финансови ресурси.

7. “Медицинско осигуряване на въоръжените сили” (Военен лекар и Военна медицинска сестра)

Лекари: 6-годишното обучение във ВВМУ, МУ–Варна, и ВМА–София. След завършване обучаемите получават две образователно-квалификационни степени: магистър по медицина и бакалавър по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.

Сестри: 4-годишното обучение се провежда в МУ–Варна, ВМА и ВВМУ в редовна форма. Обучаемите завършват като бакалавър по специалност “Медицинска сестра” от МУ–Варна и старшина II степен/младши сержант от Професионалния старшински колеж на Морското училище.

За студенти

1. “Морско право и индустрия”

Обучението се осъществява съвместно с Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Завършилите разработват и защитават дипломна работа. Дипломата се издава от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

2. “Корабен сервизен инженер”

Обучението подготвя висококвалифицирани инженерни кадри, притежаващи умения за проектиране, менажиране, диагностика, първоначална настройка, анализ и консултиране за изграждане на съвременни корабни системи.

3. “Корабен технически суперинтендант”

В момента в България обучение за корабни технически суперинтенданти се предлага единствено във ВВМУ. Специалността е насочена към корабни специалисти, които искат да изучат особеностите на управлението на техническата част в корабните компании.

4. “Енергиен преход в корабоплаването”

Включва изучаване на нормативна рамка, финансиране и управление на изграждането на технологии на енергийния преход, природен газ, улавяне и утилизация на въглероден диоксид, синтетични горива и други.

5. “Софтуерни и мрежови технологии”

Програмата предоставя на студентите умения, свързани с разработката и управлението на софтуерни приложения и инфраструктура. Обучаемите ще научат основните принципи на DevOps като автоматизация, сътрудничество, непрекъсната интеграция и доставка.

6. “Дигитална трансформация”

Програмата предлага усвояване на знания по съвременните информационни и комуникационни технологии. Обърнато е специално внимание на развитието на професионалните и социалните умения и компетенции на обучаемите.

7. “Изкуствен интелект и смарттехнологии”

Курсът предоставя знания и умения, които са критично важни за развитиетона иновативни технологични решения. В програмата са включени дисциплини, покриващи последните достижения в областите на машинното обучение, роботиката, обработката на данни и други.

8. “Космическо инженерство и технологии”

В новата магистърска програма “Космическо инженерство и технологии” преподават родни специалисти и международно признати учени в сферата на космическите науки. 70% от учебната програма включва практическа работа.

9. “Компютърна криминалистика”

Студентите получават професионални знания и развиват умения за изготвянето на криминалистични изследвания за нуждите на правоохранителните и правораздавателните институции в България, както и за изготвяне на разследвания на киберинциденти.

10. “Национална и регионална морска сигурност”

Завършилите получават познания в: контрол на националните морски пространства, безопасност и сигурност на пристанищната и цялата транспортна морска инфраструктура, основи на управлението на информационната сигурност, контрол на обекти и пространства.

11. “Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)”

Завършилите получават задълбочени познания по програмиране, микропроцесорна техника, механика, практически познания за работа със съвременни 3D принтери и скенери и други.

12. “Корабоводене”

Специалността е сред основнитевъв ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, в която се подготвят командни кадри за корабоплаването. Освен диплома те получават и всички необходими сертификати за своята бъдеща реализация.

13. “Корабни машини и механизми”

Специалността подготвя висококвалифицирани корабни инженери със 100% реализация като “вахтен механик в машинното отделение с обслужване”, “дежурен механик в машинното отделение с безвахтено обслужване”.

14. ,,Електрообзавеждане на кораба”

Завършилите заемат длъжността “корабен електромеханик” на съответния клас кораби от гражданското корабоплаване, на плаващи платформи и други управленски длъжности в морския транспорт и промишлеността (електромеханици, енергетици, проектанти на електрически и автоматични системи).

15. “Мениджмънт на пасажерски кораб”

Специалността подготвя среден ръководен персонал и специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия. Завършилите се реализират като: управител “Организиране на събития”, мениджър “управление на човешките ресурси”, Управител на ресторант, управител “Маркетинг и продажби” и други.

16. “Експлоатация на флота и пристанищата”

Завършилите са подготвени за длъжностите “Организатор”, “Заместник-директор на пристанище” и “Ръководител на малко пристанище”. Могат да заемат и различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателни фирми.

17. “Мениджмънт на водния транспорт”

Специалността осигурява подготовката на бъдещи експерти и лидери в областите на корабния бизнес и морската администрация.

18. “Логистика”

Подготвя специалисти в логистичните дейности чрез изграждането на умения за ефективно управление на стоковоматериални ценности.

19. “Информационни и комуникационни технологии”

Подготвя в направленията: системно администриране; телекомуникации; предаване на данни; компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco за подготовка на CCNA мрежови специалисти; програмиране и системи за управление на база данни.

20. “Киберсигурност”

Обучаемите придобиват знания в областта на информационните и мрежовите технологии като алгоритмизация и програмиране; проектиране и администриране на компютърни мрежи; в областта на киберсигурността и киберзащитата.

За повече информация за всички специалности за студенти и курсанти посетете сайта на ВВМУ: www.naval-acad.bg