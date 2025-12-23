За курсанти
Петгодишно обучение по специалност “Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” в следните специлизации:
1. “Корабоводене”
Подготовка на офицери за ръководство на бойна част на корабите от Военноморските сили (ВМС), за управление на бойното използване на оръжието и техническите средства.
2. “Корабни машини и механизми”
Обучението осигурява военно-инженерни и други специални знания и умения в областта на корабните двигатели, електрообзавеждането, турбомашините и парните котли и други.
3. “Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)”
Обучението осигурява специални знания и умения в областта на експлоатацията на интелигентните транспортни системи на въоръжение в Българската армия.
4. “Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”
Специализацията подготвя офицери за ръководство и управление на бойната и всекидневна експлоатация на свързочните и радиотехническите средства (РТС) във ВМС, включително за изпълнението на задълженията на вахтените офицери.
5. “Кибероперации”
Подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната.
6. “Логистика на формированията на ВМС”
Обучението осигурява специални знания и умения в областта на военната логистика, планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, управление на човешки, материални и финансови ресурси.
7. “Медицинско осигуряване на въоръжените сили” (Военен лекар и Военна медицинска сестра)
Лекари: 6-годишното обучение във ВВМУ, МУ–Варна, и ВМА–София. След завършване обучаемите получават две образователно-квалификационни степени: магистър по медицина и бакалавър по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.
Сестри: 4-годишното обучение се провежда в МУ–Варна, ВМА и ВВМУ в редовна форма. Обучаемите завършват като бакалавър по специалност “Медицинска сестра” от МУ–Варна и старшина II степен/младши сержант от Професионалния старшински колеж на Морското училище.
За студенти
1. “Морско право и индустрия”
Обучението се осъществява съвместно с Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Завършилите разработват и защитават дипломна работа. Дипломата се издава от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
2. “Корабен сервизен инженер”
Обучението подготвя висококвалифицирани инженерни кадри, притежаващи умения за проектиране, менажиране, диагностика, първоначална настройка, анализ и консултиране за изграждане на съвременни корабни системи.
3. “Корабен технически суперинтендант”
В момента в България обучение за корабни технически суперинтенданти се предлага единствено във ВВМУ. Специалността е насочена към корабни специалисти, които искат да изучат особеностите на управлението на техническата част в корабните компании.
4. “Енергиен преход в корабоплаването”
Включва изучаване на нормативна рамка, финансиране и управление на изграждането на технологии на енергийния преход, природен газ, улавяне и утилизация на въглероден диоксид, синтетични горива и други.
5. “Софтуерни и мрежови технологии”
Програмата предоставя на студентите умения, свързани с разработката и управлението на софтуерни приложения и инфраструктура. Обучаемите ще научат основните принципи на DevOps като автоматизация, сътрудничество, непрекъсната интеграция и доставка.
6. “Дигитална трансформация”
Програмата предлага усвояване на знания по съвременните информационни и комуникационни технологии. Обърнато е специално внимание на развитието на професионалните и социалните умения и компетенции на обучаемите.
7. “Изкуствен интелект и смарттехнологии”
Курсът предоставя знания и умения, които са критично важни за развитиетона иновативни технологични решения. В програмата са включени дисциплини, покриващи последните достижения в областите на машинното обучение, роботиката, обработката на данни и други.
8. “Космическо инженерство и технологии”
В новата магистърска програма “Космическо инженерство и технологии” преподават родни специалисти и международно признати учени в сферата на космическите науки. 70% от учебната програма включва практическа работа.
9. “Компютърна криминалистика”
Студентите получават професионални знания и развиват умения за изготвянето на криминалистични изследвания за нуждите на правоохранителните и правораздавателните институции в България, както и за изготвяне на разследвания на киберинциденти.
10. “Национална и регионална морска сигурност”
Завършилите получават познания в: контрол на националните морски пространства, безопасност и сигурност на пристанищната и цялата транспортна морска инфраструктура, основи на управлението на информационната сигурност, контрол на обекти и пространства.
11. “Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника)”
Завършилите получават задълбочени познания по програмиране, микропроцесорна техника, механика, практически познания за работа със съвременни 3D принтери и скенери и други.
12. “Корабоводене”
Специалността е сред основнитевъв ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, в която се подготвят командни кадри за корабоплаването. Освен диплома те получават и всички необходими сертификати за своята бъдеща реализация.
13. “Корабни машини и механизми”
Специалността подготвя висококвалифицирани корабни инженери със 100% реализация като “вахтен механик в машинното отделение с обслужване”, “дежурен механик в машинното отделение с безвахтено обслужване”.
14. ,,Електрообзавеждане на кораба”
Завършилите заемат длъжността “корабен електромеханик” на съответния клас кораби от гражданското корабоплаване, на плаващи платформи и други управленски длъжности в морския транспорт и промишлеността (електромеханици, енергетици, проектанти на електрически и автоматични системи).
15. “Мениджмънт на пасажерски кораб”
Специалността подготвя среден ръководен персонал и специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия. Завършилите се реализират като: управител “Организиране на събития”, мениджър “управление на човешките ресурси”, Управител на ресторант, управител “Маркетинг и продажби” и други.
16. “Експлоатация на флота и пристанищата”
Завършилите са подготвени за длъжностите “Организатор”, “Заместник-директор на пристанище” и “Ръководител на малко пристанище”. Могат да заемат и различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателни фирми.
17. “Мениджмънт на водния транспорт”
Специалността осигурява подготовката на бъдещи експерти и лидери в областите на корабния бизнес и морската администрация.
18. “Логистика”
Подготвя специалисти в логистичните дейности чрез изграждането на умения за ефективно управление на стоковоматериални ценности.
19. “Информационни и комуникационни технологии”
Подготвя в направленията: системно администриране; телекомуникации; предаване на данни; компютърни комуникации и компютърни мрежи, покриващи първите четири курса от академичната програма на Cisco за подготовка на CCNA мрежови специалисти; програмиране и системи за управление на база данни.
20. “Киберсигурност”
Обучаемите придобиват знания в областта на информационните и мрежовите технологии като алгоритмизация и програмиране; проектиране и администриране на компютърни мрежи; в областта на киберсигурността и киберзащитата.
За повече информация за всички специалности за студенти и курсанти посетете сайта на ВВМУ: www.naval-acad.bg
- За прием на студенти: 052/552386 ; 0882920256 - Елиза Коен
- За прием на курсанти : 052/552230 ; 0882908216