Над 1000 институции от цял свят споделят принципите є и си сътрудничат за подобряване на висшето образование

На 13 ноември 2025 г. ректорът на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. д.н. Наталия Витанова официално подписа присъединяването на университета към глобалната общност от над 1000 университета от цял свят, поели ангажимент да спазват принципите на Magna Charta Universitatum 2020 (MCU 2020). проф. д.н. Наталия Витанова

Поканата до ректора на Шуменския университет беше отправена от проф. Патрик Дийн, президент на Управителния съвет на Magna Charta Observatory.

Шуменският университет е осмото висше училище от България, което се присъединява към глобалното семейство на Magna Charta.

Церемонията по подписването се състоя в параклиса на "Кингс Колидж" в Лондон по време на юбилейната конференция на Magna Charta Universitatum, която се проведе от 11 до 13 ноември.

Magna Charta на университетите не е обикновен документ. Името й е вдъхновено от една от ключовите стъпки в дългия поход на човечеството към демокрация, първата от които е оригиналната МагнаХарта, или Великата харта на свободите, подписана от крал Джон в Англия през 1215 г. Това е първият документ в английската история, който ограничава кралската власт и поставя началото на демократичното конституционно право. В този смисъл нейното значение е европейско и глобално.

С подписването на Magna Charta 2020 Шуменският университет демонстрира своята ангажираност към ценностите, които са в основата на академичните постижения и обществения прогрес - академична свобода, институционална автономия, научните изследвания, интернационализацията, равенството и службата на обществото. Тези принципи са актуални в контекста на съвременните глобални предизвикателства.

Университетът се присъединява към уважавана мрежа от институции, които си сътрудничат за подобряване на висшето образование по целия свят и получава достъп до съвместни инициативи, изследователски сътрудничества, конференции, уебинари и студентски състезания, предназначени да подкрепят и насърчават споделените принципи на Magna Charta на университетите.