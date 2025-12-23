Не следваме тенденциите – подготвяме специалистите, които ги създават

В епоха, в която изкуственият интелект трансформира професиите с безпрецедентна скорост, изборът на специалност за бъдещите студенти става все по-сложен. Днес младите хора трябва да преценяват не само какво ги привлича, но и кои професии ще останат устойчиви и търсени в условията на бързо променящ се трудов пазар. Изследователи твърдят, че хората от това поколение ще сменят кардинално своята професия поне три пъти през трудовата си кариера.

Успоредно на изискванията на пазара

Прогностичните модели сочат, че над 85% от днешните професии ще претърпят пълна трансформация през следващото десетилетие, като водещите позиции ще бъдат концентрирани в технологичния сектор. На този фон Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) се откроява като институция, която не само следва тенденциите, но и активно участва в подготовката на специалисти, способни да ги формират.

Университетът поставя акцент върху адаптивността, компетентностите и практическите умения, необходими за дългосрочна кариерна стабилност.

Синхрон между образование и бизнес

Обучението във ВУТП се отличава с висока практическа насоченост. 40% от лабораторните занятия се водят от практикуващи експерти, 10% от лекциите – от специалисти от компании, които са лидери в телекомуникациите и ИТ, а 25% от академичния състав работят едновременно в университета и в глобалната индустрия. Това осигурява пряк достъп до знания от първа ръка и до хора, които ежедневно участват в създаването на технологични решения с висока добавена стойност.

Доц. д-р Гергана Димчева, председател на Общото събрание на университета, подчертава: "Следим новостите в технологичната индустрия и непрекъснато актуализираме учебните програми.

Целта ни е проста – нашите студенти да бъдат релевантни на пазара още от втори курс".

Традиция и иновации в 21-и век

Университетът е най-старото специализирано висше училище у нас в комуникациите, а днес подготвя инженерни кадри, които са конкурентни не само на българския, но и на международния пазар.

"Пет са ключовите конкурентни предимства на нашия университет: уникални специалности, баланс между теория и практика, интердисциплинарност, адаптивни учебни планове и реално присъствие на бизнеса в обучението", посочва проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП и председател на Съвета на ректорите в България.

Висока реализация

Над 90% от студентите работят по специалността си още по време на обучението. Университетът поддържа партньорства с над 50 компании, които инвестират в съвременни лаборатории, софтуер и оборудване. "Образование и бизнес вървят ръка за ръка – така произвеждаме кадри, които се реализират веднага и на високо ниво", подчертава проф. Темелкова.

Завършилите ВУТП са сред най-високоплатените млади инженери в България. 77% от студентите биха препоръчали университета на свои познати. 85% от завършилите бакалаври продължават в магистърските програми на ВУТП.

Международно признание

ВУТП е единственият държавен университет у нас, приет за пълноправен член на EURASHE – организация, която определя политиките на Европейския съюз в професионалното висше образование. Студентите имат възможност за мобилности в над 70 чуждестранни партньорски университети.

Поглед към бъдещето

"Голямото предизвикателство днес не е да бъдем изместени от изкуствения интелект, а да се научим да го управляваме и да струваме повече на пазара на труда", казва проф. Темелкова.

Този подход – не страх от технологиите, а овладяване на тяхната сила – е в основата на обучението във ВУТП.

ВУТП е първият университет, който открива специалност "Киберсигурност" в България (2018 г.). Досега са обучени стотици специалисти, които успешно намират реализация и добре платена работа в държавни структури, частни компании, банки, телекоми и международни ИТ корпорации. Обучението съчетава теория и практика, давайки на студентите реални умения, с които да навлязат уверено в един от най-перспективните и динамични професионални сектори. Пазарът оценява високо тези умения – специалистите по киберсигурност са едни от най-добре платените ИТ кадри, а търсенето на такива експерти продължава да расте всяка година. Компаниите се състезават за квалифицирани кадри, което дава отлични възможности за кариерно развитие както в България, така и в чужбина.

ВУТП е и първият университет в България, който предлага интердисциплинарни специалности.

Високоплатени, качествено подготвени и с широкопрофилни знания, умения и компетенции ще са авиационните инженери на бъдещето. Точно такива инженери създават Висшето училище по телекомуникаци и пощи и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия в своята съвместна бакалавърска специалност "Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение".

Иновативен образователен продукт, който отговаря на световните предизвикателства на дигитализацията и роботизацията в медицината – специалността "Телемедицина" – разработват ВУТП и Медицинският университет – Плевен, от 2022 г. В новата хибридна специалност се обучават специалисти за една от професиите на бъдещето – инженер по телемедицина.

Завършилите специалността "Софтуерно проектиране в медицината", в която Висшето училище по телекомуникации и пощи обучава съвместно с Медицинския университет в Пловдив, придобиват професионална квалификация "инженер" в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.

Защо кандидат-студентите предпочитат ВУТП:

Модерно и актуално образование

Силна практическа подготовка

Реализация и високо заплащане след завършване

Гъвкави учебни графици за работещи студенти

Настаняване в собствени общежития

Облекчени административни процедури по кандидатстване онлайн

Кампус с удобства и бърз достъп до София

Избери сред топспециалностите:

Образователно - квалификационна степен "бакалавър"

Компютърни технологии

Киберсигурност на комуникационните технологии

Киберсигурност в бизнеса

Телекомуникационни технологии

Софтуерно проектиране в медицината

Телемедицина

Комуникационни системи за управление

на въздушното движение

Дигитално предприемачество и изкуствен интелект

Дигитално предприемачество и високи технологии

Дигитална публична администрация

Образователно - квалификационна степен "магистър"

Смартлидерство

Управление на услуги

Мобилни комуникации и интернет

Дигитално лидерство

Информационни технологии

Communication Networks And Cyber Crime Investigation

За повече информация, графици за кандидатстване и изпити: