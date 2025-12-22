Търсенията на учените в Стара Загора - от нанотехнологиите в медицината до водородните технологии в индустрията

По традиция Тракийският университет в Стара Загора е сред първите в рейтинга на висшите училища във ветеринарната медицина, животновъдството и растениевъдството. По-малко се знае, че е създадена и успешно се изпълнява и Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за неговото развитие, разработена в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние на хората.

В нея са включени четири направления за развитие на научните изследвания:

Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки;

Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания;

Дигитализация, иновации и индустрия;

Водородни и горивни клетки.

Проектите в тази програма са амбициозни и повече от интересни. В медицината например се откроява проектът REDBUL, финансиран от Европейския съюз и "Програма за образование" на Министерството на образованието и науката. Неговата обща стойност е 1,5 милиона евро, а срокът за изпълнение - 3 години, от април 2025 г. до април 2028 г. В основата му е развитието на нанотехнологиите. В научно отношение той се стреми да обедини усилията на интернационален колектив от изявени учени около идеята за създаване по изкуствен път на микроскопични частици от хемоглобин, които да заместят основната функция на червените кръвни клетки да пренасят кислорода от въздуха до всички органи и тъканите в организма на човека.

В този проект частиците се проектират по такъв начин, че да осигурят достатъчно количество кислород за дарителски органи по време на транспортирането или съхраняването преди трансплантацията им.

Целта е чрез изкуствената кръв да се избегне поставянето на органите при ниска температура, което сега е широката практика, но в много случаи води до увреждането им при включване към изкуствено кръвообращение и затопляне преди трансплантацията.

Този риск може да се избегне с помощта на новите хемоглобинови частици, които са с размер, по-малък от размера на капилярите, а са по-устойчиви на механични въздействия.

Проектът е още в начална фаза и засега се работи върху това произведените хемоглобинови частици да са с размери около 200 до 400 нанометра, което е 2 до 4 десети от микрометъра, и да съдържат достатъчно количество хемоглобин, което да осигури снабдяването на органите с кислород.

Освен за постигане на научната цел в проекта са заложени значителни средства за стимулиране на личното кариерно развитие на ново поколение от учени в Тракийския университет чрез участието им в курсове и семинари, изнесени от изявени учени в нанотехнологиите в медицината. Ще се отпускат и стипендии за специализации в институтите на асоциираните партньори в проекта.

Първите стъпки в това отношение ще бъдат направени през първата половина на 2026 г. През февруари предстои участие на екипа от Тракийския университет в конференция по темата в Сан Себастиан, Испания. Започната е процедура за отпускане на стипендии за студенти и млади учени за краткосрочна специализация с включено участие на конференцията. А през май ще бъде организирано международно лятно училище на Старозагорските минерални бани на тема "Нанотехнологии в разработването на изкуствени заместители на кръвта".

Друг проект, който издига авторитета на Тракийския университет на международно равнище и чийто старт бе даден през тази година, е H2START. Чрез неговата реализация Стара Загора се превръща във водородното сърце на България

Това не е случайно, тъй като за регион с дълга традиция в енергийния сектор като Стара Загора водородът представлява нова перспектива. Той предлага иновативен и високоефективен начин регионът да запази и развие своята водеща позиция като енергиен център, като използва натрупания опит и инфраструктура в посока на модерните чисти технологии.

По този проект в Тракийския университет започна изграждането на първия у нас Център за върхови постижения в областта на водородните технологии. Това стана възможно, след като още през 2021 г. в университета бе създаден Институт за устойчив преход и развитие, едно от направленията в който са водородните технологии.

Сегашният проект е шестгодишен, той е част от европейската програма "Хоризонт Европа" и позиционира страната, региона и града сред водещите центрове на картата на бъдещата водородна икономика на Европа. По него Европа отпуска 15 милиона евро за изграждане на необходимата инфраструктура, българското съфинансиране е на същата стойност - по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

Приема се, че чистата енергия от водород е едно от ключовите енергийни решения на бъдещето,което ще намали зависимостта на България от вноса на изкопаеми горива и ще допринесе за постигане на климатичните цели на Европейския съюз. Водородът може да се произвежда от възобновяеми източници, като по този начин съхранява енергията им, включително и сезонно, когато производството е високо, а потреблението - ниско.

За разлика от батериите, които запазват енергия за кратко време, водородът позволява тя да бъде съхранена за дълги периоди и използвана, когато е най-необходима. Това го прави подходящ за широк спектър от приложения - в енергетиката, транспорта, индустрията и дори в домакинствата. И всичко това без отделяне на вредни емисии.

Затова и целта на проекта е амбициозна: страната ни да развие собствена научна, технологична и индустриална експертиза в областта на водорода, която да подпомогне прехода към чиста енергия и да отвори път към нови икономически възможности

Инициативата се ръководи от Тракийския университет в партньорство с Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и с две от най-утвърдените научни институции в Европа в тази област: Политехническия университет в Торино и Института за модерни енергийни технологии "Никола Джордано" към Националния изследователски център на Италия.

Бъдещият Център за върхови постижения в областта на водородните технологии в Тракийския университет ще има модерни лаборатории с иновативно оборудване, както и със системи за производство на водород от възобновяеми източници и от биоотпадъци.

Направлението "Водород и горивни клетки" е сред стратегическите приоритети на Тракийския университет от няколко години. Университетът вече участва в три паневропейски образователни проекта и изследователски български проект, чрез който изгражда първите си лаборатории за водородни експерименти. Сега чрез новия проект H2START тази основа се надгражда.

H2START води и активна политика за привличане и създаване на таланти - връщане на български специалисти от чужбина и привличане на международни експерти. Една от големите ползи за региона и страната ще бъдат магистратурата по водородни технологии и възможността за професионално обучение.

Наред с това Центърът ще бъде партньор за регионални, национални и европейски компании. Предстои да бъде изграден и Център за технологичен трансфер, който ще свързва научните разработки с реалните нужди на индустрията, ще насърчава създаването на нови продукти и услуги и ще подпомага развитието на стартиращи компании в сектора на чистата енергетика.

Тракийският университет вече е част и от ключовата европейска организация Hydrogen Europe Research, която обединява водещи научни организации от цяла Европа, работещи върху водородни технологии. А регионът на Стара Загора вече е признат на европейско ниво като "водородна долина" - място, където ще се развиват различни приложения на водорода, най-вече в транспорта и индустрията.

В Стара Загора успешно бяха демонстрирани предимствата на автобус, задвижван с водород.