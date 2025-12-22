Университетът открива нови специалности и програми, с които подготвя за глобалната и дигиталната икономика

В годината, в която Университетът за национално и световно стопанство отбелязва своята 105-годишнина, е регистриран рекорден интерес към него – над 8300 кандидат-студенти, над 5000 приети студенти, от които половината в платена форма на обучение. С 40% е нараснал делът на студентите в дистанционна форма на обучение.

Възходящата тенденция ясно показва доверието в качеството на програмите и готовността на студентите да инвестират в образованието си, коментират от учебното заведение.

91% от студентите заявяват, че биха избрали отново УНСС, сочат резултатите от годишното анкетно проучване за удовлетвореността. Общата положителна картина се допълва и от високата вероятност студентите да препоръчат УНСС на свои близки и приятели – 7,7 по скалата от 1 до 10. След характеристиките на учебния процес на следващо място в своеобразната класация студентите поставят актуалността на преподаваните знания, следвани от характеристиката “Редовно провеждане на учебните занятия”.

“Няма кампания, която може да постигне всичко това, без всеки един преподавател или служител да е работил с отдаденост и чувство за принадлежност”, казва ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. За него е чест и гордост, че за поредна година университетът затвърждава репутацията си на най-предпочитания икономически университет в България, благодарение на последователните управленски решения, актуалните учебни програми, подписаните меморандуми за стажантски програми във водещи компании, активната работа със средните училища и местната власт в цялата страна.

УНСС е единственият български икономически университет, включен в престижната класация QS Eastern Europe, където се изкачва от 101-во на 80-о място. В Европа УНСС заема 506-а позиция сред близо 5000 университета, което е

показател за конкурентоспособността и международното признание на академичното качество.

Подписаните международни споразумения нарастват с 26,3%, а броят на чуждестранните студенти достига 420. Университетът поддържа партньорства с 237 висши учебни заведения от Европа, Азия и Северна Америка. Всяка година стотици студенти и преподаватели участват в академична мобилност, а УНСС приема чуждестранни студенти и гост преподаватели от над 30 държави.

Реализирани са 235 изходящи мобилности в програмни държави по проект КД131, от които 91 студентски мобилности с цел обучение. Други 145 студентски мобилности са реализирани с цел практика. С 220 финансирани мобилности и 235 реализирани УНСС бележи над 100% реализация, което представлява ръст от над 29% спрямо миналата година.

Значимо е участието на УНСС и в европейския алианс ENGAGE.EU. Следващата година (2026) университетът ще поеме председателството на алианса, включващ 10 водещи европейски икономически университета – признание за неговата стратегическа роля в международното академично пространство.

Интензивно се развива и партньорството с китайските университети

През септември 2025 г. стартираха две дуални бакалавърски програми – “Финанси и счетоводство” и “Търговия и продажби”, които са съвместни с Университета по икономика и бизнес в Хъбей (Hebei Univertsity of Econimics and Business - HUEB), и за първата година имат приети 226 студенти. Вече шеста година успешно функционира съвместната дуална бакалавърска програма по икономика съвместно с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU). В проучвателна фаза е проект за преподавателски и студентски мобилности с Шанхайския университет “Джао Тонг” (Shangahai Jaio Tong University – SJTU).

След проведени срещи между ректорите на УНСС и New York University Shanghai започва и партньорството на двата университета. New York University Shanghai е един от най-престижните университети, създаден като една от големите съвместни инвестиции между САЩ и Китай.

През последната година УНСС подписа 68 нови меморандума с бизнес организации и държавни институции, а общият брой на сътрудничествата надхвърля 280.

Това гарантира на студентите достъп до стажове, практически обучения, гост лектори и среща с реални казуси от бизнеса, което е ключово за подготовката им за пазара на труда.

Университетът продължава да инвестира в модерна учебна среда – обновена материална база, реновиран спортен комплекс, електронна библиотека, безплатен интернет и дигитализирани административни и академични процеси.

Откриването на нови специалности също е сред приоритетите на университета. Внимателно планирани и съобразени с акредитационните изисквания, новите програми отговарят на нуждите на съвременната икономика.

Съобразно новите тенденции УНСС предлага програми в областта на киберсигурността, криптоикономиката, блокчейн технологиите и изкуствения интелект.

Тези направления допълват традиционния икономически профил и подготвят студентите за глобалната и дигиталната икономика.

Приемът за магистри е открит

УНСС предлага 53 бакалавърски и над 90 магистърски програми, 6 от които се преподават на английски език.

В момента е открит приемът за магистри за летния семестър на учебната 2025/2026 година. Срокът за подаване на документи за всички специалности чрез конкурс по документи е до 16 януари 2026 г., като кандидатите могат да избират между 28 специалности в 2 направления – “Икономика” и “Администрация и управление”.