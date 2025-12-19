КРС съдейства на разследването за нерегламентирано радиоизлъчване във Варна

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) оказва съдействие на разследването по случая във Варна, при който беше задържан мъж за излъчване в ефир на съобщение, имитиращо системата за ранно предупреждение. По случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура във Варна, казаха от регулатора в отговор на запитване на БТА.

От комисията уточниха, че радиолюбителската дейност в България е строго регламентирана и може да се осъществява само при спазване на ясни правила. Радиолюбителството представлява техническо хоби без материален интерес и се извършва за лични цели. То обхваща предаване и приемане на информация чрез радиосъобщителни средства с цел обучение и самообучение, технически проучвания и осъществяване на любителски радиовръзки. Условията за използване на радиочестотния спектър, техническите параметри на работа на радиосъоръженията и изискванията към лицата, които ги използват, са уредени в Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Съгласно тези правила радиосъоръженията могат да се използват единствено в рамките на класа на разрешителното за радиолюбителска правоспособност. Това включва строго определени мощности, радиочестотни ленти и класове на излъчване, посочени в приложение към правилата. Радиолюбителска дейност могат да извършват само лица, които са издържали успешно изпит и притежават валидно разрешително за радиолюбителска правоспособност или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC).

От КРС подчертават, че радиолюбителите имат и конкретни задължения. Сред тях е изричната забрана за предаване на заблуждаващи сигнали за бедствие, за извънредни обстоятелства или други съобщения със сходно съдържание, които могат да създадат паника или да заблудят обществото и институциите.

При нарушение на тези изисквания Законът за електронните съобщения предвижда административнонаказателна отговорност. Санкцията за нарушаване на правилата е глоба в размер от 500 до 5000 лева. Освен това в нормативната уредба е предвидена и процедура за отнемане на разрешителното за радиолюбителска правоспособност при констатирано нарушение, което на практика лишава лицето от право да упражнява такава дейност.