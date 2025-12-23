ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21943857 www.24chasa.bg

80 години Аграрен университет – Пловдив advertorial icon

1236

Традициите срещат иновациите

Аграрен университет – мястото, където традициите в земеделието се срещат с най-новите технологии и научни открития. Заслужено е определен като един от най-добрите университети в България.

Силен академичен профил и признание

  • Основан през 1945 г., АУ е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки.
  • Оценката 9.61/10 от Националната агенция по оценяване и акредитация го поставя в топ три на висшите училища в България.
  • Неизменен лидер в ПН “Растениевъдство”, “Растителна защита” и “Животновъдство” според Рейтинговата система на висшите училища в България.
  • На 31.10.2025 г. АУ е удостоен с плакета “Св. св. Кирил и Методий” на президента на Р. България.

 

Вдъхновяваща академична общност

  • Преподаватели с утвърдени научни постижения
  • Съвременно обучение
  • Подкрепяща среда

Практическа подготовка и модерна инфраструктура

• Университетът разполага с уникален агротехнологичен парк (185 ha)

• Съвременни лаборатории, зали и обновена материална база

Международни партньорства и съвременни специалности

  • АУ е част от университетския алианс UNIgreen, първия в Европа “зелен” университет по агрономически, биотехнологични и природни науки.
  • Университетът поддържа учебните програми и специалностите актуални спрямо новите социални, климатични и икономически условия и съобразени с реалните нужди.
  • Предлага широки възможности за мобилност, стажове и международни контакти, осигуряващи европейски нива на получното образование.

Подготовка за реалния пазар на труда

  • Възпитаниците на АУ са предпочитани от работодателите като знаещи, можещи и конкурентоспособни специалисти.
  • Университетът съчетава теоретично знание с практическа подготовка – ключово изискване за изграждането на професиналисти в земеделието, агробизнеса, екологията, животновъдството, растителната защита.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта