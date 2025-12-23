"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Традициите срещат иновациите

Аграрен университет – мястото, където традициите в земеделието се срещат с най-новите технологии и научни открития. Заслужено е определен като един от най-добрите университети в България.

Силен академичен профил и признание

Основан през 1945 г., АУ е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки.

Оценката 9.61/10 от Националната агенция по оценяване и акредитация го поставя в топ три на висшите училища в България.

Неизменен лидер в ПН “Растениевъдство”, “Растителна защита” и “Животновъдство” според Рейтинговата система на висшите училища в България.

На 31.10.2025 г. АУ е удостоен с плакета “Св. св. Кирил и Методий” на президента на Р. България.

Вдъхновяваща академична общност

Преподаватели с утвърдени научни постижения

Съвременно обучение

Подкрепяща среда

Практическа подготовка и модерна инфраструктура

• Университетът разполага с уникален агротехнологичен парк (185 ha)

• Съвременни лаборатории, зали и обновена материална база

Международни партньорства и съвременни специалности

АУ е част от университетския алианс UNIgreen, първия в Европа “зелен” университет по агрономически, биотехнологични и природни науки.

Университетът поддържа учебните програми и специалностите актуални спрямо новите социални, климатични и икономически условия и съобразени с реалните нужди.

Предлага широки възможности за мобилност, стажове и международни контакти, осигуряващи европейски нива на получното образование.

Подготовка за реалния пазар на труда