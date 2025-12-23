Традициите срещат иновациите
Аграрен университет – мястото, където традициите в земеделието се срещат с най-новите технологии и научни открития. Заслужено е определен като един от най-добрите университети в България.
Силен академичен профил и признание
- Основан през 1945 г., АУ е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки.
- Оценката 9.61/10 от Националната агенция по оценяване и акредитация го поставя в топ три на висшите училища в България.
- Неизменен лидер в ПН “Растениевъдство”, “Растителна защита” и “Животновъдство” според Рейтинговата система на висшите училища в България.
- На 31.10.2025 г. АУ е удостоен с плакета “Св. св. Кирил и Методий” на президента на Р. България.
Вдъхновяваща академична общност
- Преподаватели с утвърдени научни постижения
- Съвременно обучение
- Подкрепяща среда
Практическа подготовка и модерна инфраструктура
• Университетът разполага с уникален агротехнологичен парк (185 ha)
• Съвременни лаборатории, зали и обновена материална база
Международни партньорства и съвременни специалности
- АУ е част от университетския алианс UNIgreen, първия в Европа “зелен” университет по агрономически, биотехнологични и природни науки.
- Университетът поддържа учебните програми и специалностите актуални спрямо новите социални, климатични и икономически условия и съобразени с реалните нужди.
- Предлага широки възможности за мобилност, стажове и международни контакти, осигуряващи европейски нива на получното образование.
Подготовка за реалния пазар на труда
- Възпитаниците на АУ са предпочитани от работодателите като знаещи, можещи и конкурентоспособни специалисти.
- Университетът съчетава теоретично знание с практическа подготовка – ключово изискване за изграждането на професиналисти в земеделието, агробизнеса, екологията, животновъдството, растителната защита.