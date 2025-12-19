ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топлофикация Перник възстанови топлоподаването

17-годишен открадна автомобил в Монтана, ключът бил оставен в контакта

Младежът е задържан. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

17-годишен открадна автомобил от паркинг в Монтана, съобщиха от местната полиция.

На 18 декември 2025 г. около 2 часа в Монтана неизвестен извършител противозаконно е отнел лек автомобил „Мерцедес А 170", собственост на жена на 41 г. от същия град. Автомобилът е бил паркиран с оставен контактен ключ в него.

По случая е образувано досъдебно производство. Служители на сектор „Криминална полиция" при Районното управление в Монтана е установено, че извършител на деянието е 17 -годишно момче от Монтана.

Той е задържан за срок до 24 ч.

