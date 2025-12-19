Правосъдният министър: С повече от 50 нормативни акта отпушихме 4 млрд. лв

Остава Законът за лобизма, необходимо е и довършване на антикорупционната реформа, отчете Георги Георгиев

С приемането на над 50 нормативни акта, половината от които са закони, а другите наредби, в абсолютно безпрецедентно натоварване са отпушени замразените плащания по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Това отчете по време на последния за годината парламентарен контрол правосъдният министър Георги Георгиев. Той отбеляза, че това се дължи както на екипа на министерството, така и на "стегнатата работа на народните представители". Георгиев изрично благодари на всички политически сили - според анализа 80% от реформите били подкрепени от всички политически сили, само така можело да се отблокират замразените по ПВУ 4 млрд. лв.

Министърът каза, че по същество от всички мерки във връзка с второ и трето плащане по Плана за възстановяване, от 10 препоръки остава десетата - по Закона за лобизма, необходимо е и довършване на антикорупционната реформа. Георгиев даде дълъг списък от приети закони и прецизирани разпоредби и обясни, че към януари е имало 10 неизпълнени реформи в сектор правосъдие - били с изтекли срокове за приемане.

Министърът отбеляза, че са заварили 4 млрд. дължими, които били блокирани. Разблокирането им се дължи на извършените реформи. А за недовършените неща той обясни, че при договарянето на плана правителството на Кирил Петков е заложило конкретни параметри, които след това са облечени в законодателни решения, включително и темата за антикорупционната комисия. Последвало обаче решението на Конституционния съд срещу квалифицираното мнозинство от НС за избора на членове. "От комисията (ЕК - б.р.) считат за недаващо достатъчно гаранции обикновеното мнозинство, заради което последните 2 месеца сме в интензивна комуникация за договаряне на модела, по който да се продължи, при условие, че решенията на КС са задължителни. Това бе казано на ЕК. Всякакви идеи в тази посока са добре дошли", каза министърът в оставка. Той даде първата задача на следващия правосъден министър - да организира обществени консултации на Закона за лобизма, който е готов.