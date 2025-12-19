ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топлофикация Перник възстанови топлоподаването

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21944177 www.24chasa.bg

Депутатите излязоха в почивка до 14 януари

Павлета Давидова

[email protected]

3172
Костадин Ангелов от ГЕРБ е зам.-председател на парламента. Снимка Николай Литов

От 13,26 ч. днес Андрей Чорбанов вече не е депутат от ИТН, а е в групата на независимите народни представители

Пожелавам на всички весели празници.

С това кратко изречение зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание на парламента. Той обяви, че според правилника народните представители са във ваканция до 10 януари. И насрочи следващото редовно заседание за 9 часа на 14 януари.

От 13,26 ч. днес Андрей Чорбанов вече не е депутат от ИТН, а е в групата на независимите народни представители. Затова Ангелов го освободи от двете комисии, в които членува - образователната, на която е председател, и здравната, в която е член.

Костадин Ангелов от ГЕРБ е зам.-председател на парламента. Снимка Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата