Депутатите излязоха в почивка до 14 януари

Пожелавам на всички весели празници.

С това кратко изречение зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание на парламента. Той обяви, че според правилника народните представители са във ваканция до 10 януари. И насрочи следващото редовно заседание за 9 часа на 14 януари.

От 13,26 ч. днес Андрей Чорбанов вече не е депутат от ИТН, а е в групата на независимите народни представители. Затова Ангелов го освободи от двете комисии, в които членува - образователната, на която е председател, и здравната, в която е член.