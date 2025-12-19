Проф. Пламен Киров: Политиците не разбраха, че избори се печелят с гласове, а не с технологии

В България нито един политик не успя да разбере, че избори се печелят с гласове, а не с технологии.

Това заяви проф. Пламен Киров, който е бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно право.

„Това не разбиране доведе до изкушението непрекъснато да се пипат изборните правила, особено в навечерието на следващите избори. Така че едно мнозинство независимо дали е стабилно, нестабилно, коалиционно, мимолетно да извлече някакъв бонус спрямо своите опоненти в предизборната надпревара", заяви проф. Киров, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че същото нещо се наблюдава и в момента. „Изведнъж се отвори дебата за изменения в Изборния кодекс, когато се разбра, че ще отидем на предсрочни избори", добави проф. Киров.

Конституционалистът припомни, че Изборният кодекс е доста обемист и измененията и допълненията обхващат вече две страница. „Това е кръпка върху кръпка. И ако трябва да бъдем съвсем откровени, този кодекс трябва да отиде в историята и трябва да се пише нов, но той трябва да се пише в относително спокойна обстановка, трябва да се пише от експерти, а не от политици", категоричен е проф. Киров.

Той се спря и на проблема с технологията на гласуване. Проф. Киров отбеляза, че в някои страни на Европа отдавна е било въведено гласуването с машини, но „ние сега отиваме там, откъдето другите се връщат".

„В Европа са се използвали машините в много държави, отказали са се. Останали са две държави и то не е повсеместно използване на машинния вот. В момента се води ожесточен спор какъв да бъде вотът – хартиен, смесен или чисто машинен. Еднократният опит за гласуване с машини се промотира, защото нямало никакви жалби. А какви жалби ще се подадат, когато не се знае какво се случва в съответната секция и никой не брои бюлетините, а всичко остава в машините. 24 часа след приключване на изборния ден паметта на машините се заличава. И ние разчитаме на едни флашки...", каза проф. Киров