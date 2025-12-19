Радвам се, че сме заедно и се надявам да успеем да реализираме през следващата година проектите, които са започнати. Предстои ни да подготвим проектната документация по трите одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), тъй като голяма част от обектите, които са заложени, са за социални услуги. Това каза кметът проф. Христо Христов на проведената в петък в Община Шумен работна среща с директорите на центровете за социални услуги и яслите.

Финансирането за Шумен по КИТИ за социални центрове и услуги в тях по програмите „Развитие на регионите“ и „Развитие на човешките ресурси“ е около 16 млн. лева. Подобен финансов ресурс ще помогне да се увеличи качеството на услугите и затова е важно да се справим с проектната част, отбеляза кметът. Той посочи, че за седемте детски ясли също е отделен ресурс за над 6,5 млн. лв. за модернизацията им, както и ще бъде построена още една нова ясла.

Проф. Христов изказа благодарности за професионализма на ръководствата, екипите и служителите за това, което правят ежедневно. Той посочи, че много от хората не подозират какви усилия и отдаденост се влагат, за да функционират както центровете на социални услуги, така и яслите.

Винаги ще имаме предизвикателства, но това е неизбежно, когато следваме нашите цели, каза кметът и призова присъстващите да споделят проблемите в работните процеси, за да може да се разрешават с общи усилия.

Експертите благодариха за съвместната работа и подкрепата, които оказва кметът, като посочиха, че за последните над 25 години не са инициирани подобни регулярни срещи с тях. Директорите споделиха за намеренията си да реализират различни подобрения в сградите на услугите, които предлагат, както и изграждане на допълнителни помещения.

Кметът посочи, че трябва социалните работници и директорите на яслите да изготвят справка на преходните остатъци, за да се планира реализирането за проекти, които ще подобрят материалната база.

Ръководството на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ изказа благодарност към кмета за дадената оценка на работата на екипа и персонала. Те посочиха, че това е не само мотивация за тях, но и реална оценка и подкрепа, тъй като резидентните услуги са значително по-натоварени по празниците.

Различните социални структури обсъдиха с кмета проф. Христо Христов и годишнините, които предстои да отбележат през 2026 г. Някои от директорите споделиха, че вече използват новите автомобили, които ще са в полза на центровете при изпълнение на ежедневната работа.

На срещата присъства и директорът на дирекцията „Социална политика и здравеопазване“ Петранка Петрова, към която също бяха изказани благодарности за сътрудничеството и подкрепата, които оказва ежедневно при комуникацията си със социалните работници.