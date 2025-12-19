Оставиха в ареста изпечена крадла, свила 12000 лв. от възрастен съсед

По искане на Районна прокуратура – Габрово бе задържана 46-годишна жена за кражба на пари от възрастен съсед, при опасен рецидив, посочиха от прокуратурата.

П.Д. е привлечена в качеството на обвиняема за това, че на 15.12.2025 г. със съучастник задигнала от къща в с. Бангейци, общ. Трявна сумата от 12 000 лв., от възрастен мъж от същото село.

Обвиняемата е осъждана многократно за извършени кражби. Тя и пострадалия били съседи. На 15.12.2025 г. обвиняемата и съучастника ѝ използвали невниманието на възрастния ѝ съсед, влезли в дома му и извършили кражбата на парите, които след това скрили в гориста местност. След разкриване на престъплението парите били открити и иззети.

На 16.12.2025 г. П.Д. е задържана от Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа. За извършеното от нея престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Съдът възприе доводите на Районна прокуратура-Габрово, че обвиняемата е с висока степен на обществена опасност като деец и е налице реална опасност да извърши и друго престъпление или да се укрие, поради което взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд.