Онлайн обучителна платформа предоставя повече от 30 часа образователно съдържание и реални решения

Академията за устойчивост за малки и средни предприятия (МСП) продължава да се разширява като една от най-достъпните платформи за обучения по устойчивост в България. Проектът вече отчита над 3000 регистрирани участници, които използват онлайн ресурсите на платформата, за да развиват знания и умения, свързани с устойчиви бизнес модели.

Тази година две български компании бяха подкрепени с безвъзмездни финансови средства – „Инова Топ Грийн” ЕООД и „Некст Левъл Студио” ООД. Финансовата подкрепа цели да насърчи прилагането на наученото в практиката и да даде възможност за по-бърза реализация на устойчиви проекти. Компаниите бяха отличени за своите идеи и решения, които имат потенциал да допринесат за по-ефективно използване на ресурси, по-отговорни бизнес модели и реални подобрения за околната среда или местните общности. Първата колекция с пълнители за свещи ReFeel, създадена от Некст Левъл Студио ООД под марката 160 Candles

Академия за устойчивост е основана през 2023 г. в Румъния от Social Innovation Solutions (SIS), глобална организация, която подкрепя МСП и неправителствени организации (НПО) чрез инкубатори, акселератори, глобални платформи за обмен на мнения и образование. Инициативата представлява онлайн обучителна платформа за споделяне на знания и реални решения за прогнозира­не, устойчивост и кръгова икономика.

През 2024 г. проектът разширява дейността си на пазарите в България, Сърбия и Хърватия, а от тази година и в Словения. Иновативна озеленена керемида GREЙNA tile - изобретена и патентована от Инова Топ Грийн ЕООД

В България Академията за устойчивост се реализира в партньорство между SIS (водещ партньор), „Клийнтех България” (национален партньор), Coca Cola Foundation (партньор-основател) и ОББ (национален финансов партньор).

Платформата предлага повече от 30 часа образователно съдържание, разработено съвместно с експерти и предприемачи, в три курса: „Въведение в устойчивостта“, „Устойчивост в ХоРеКа ин­дустрията“ и „Устойчиво финансиране“.

Курсът „Устойчиво финансиране“

се състои от 2 модула с видео лекции на експерти от ОББ и партньори на банката. Той има за цел да ориентира представителите на МСП в темите на устойчивото финансиране, да представи актуални финансови инструменти и да даде по-ясна рамка как компаниите могат да подготвят свои проекти, така че да бъдат по-привлекателни за инвестиции и подкрепа. Във втория модул на курса са представени успешни примери от практиката и бизнеса.

За регистрираните в платформата представители на бизнеса с лекторите от курса „Устойчиво финансиране“ се провеждат и интерактивни уебинари и обучителни сесии, на които се разглеждат примери от практиката и се търсят отговори на конкретни въпроси от участниците.

Академията продължава да се развива постоянно, през следващата година предстоят нови модули, обучения и събития, насочени към различни и актуални аспекти на устойчивостта.

Платформата е достъпна онлайн 24/7 и е напълно безплатна за всички представители на бизнеса и заинтересованите страни. Изисква се единствено регистрация на адрес: www.akademiya-za-ustoichivost.bg