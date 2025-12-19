Съдът в Хасково остави в ареста белгийка, обвинена за опит за трафик на 206 кг кокаин

Окръжният съд в Хасково отказа да промени мярката за неотклонение "Задържане под стража" в по-лека спрямо белгийска гражданка, обвинена за опит за трафик на близо 206 кг кокаин през "Капитан Андреево" в съучастие, съобщиха от пресслужбата на съда. Доте Флор Аделаид (54 г.) бе привлечена за обвиняема за случая от 18 юли т.г., когато при проверка на граничния контролно-пропускателен пункт с Турция в лек автомобил бе открито голямото количество от наркотичното вещество на стойност над 37 млн. лева.

Съобвиняеми са дипломатът от Демократична република Конго в мисията на африканската държава в Брюксел - Жан Де Дю Мутеба (40 г.), и българският гражданин Делян Хаджилазов (43 г.)

На 22 юли Окръжният съд в Хасково определи арест и за тримата предполагаеми автори на престъплението. Мярката бе потвърдена и от Пловдивския апелативен съд на 31 юли.

Сега магистратите мотивират отказа си да изменят мярката за процесуална принуда с високата степен на обществена опасност на престъплението. Те се позовават не само на количеството на пренасяното наркотично вещество, но и на добре организираната схема за извършването му, включително обстоятелството, че наркотикът е пренасян през териториите на няколко държави и с участието на лица от различни националности.

В подкрепа на тези изводи съдът отбеляза и че към момента се извършват процесуално-следствени действия по издирването на други лица, съпричастни към престъплението, с които обвиняемата е поддържала чести контакти още от преди години, съобщава БТА.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд – Пловдив.