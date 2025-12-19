ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Заводи на „Хонда“ в Китай и Япония спират вре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21944756 www.24chasa.bg

Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с хеликоптер на „Гранична полиция" (Видео, снимки)

2060
СНИМКА: МВР

Днес в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" на ГД „Гранична полиция" се проведе коледно тържество за деца на служители от МВР. Малчуганите първо се запознаха със служебните кучета Лери и Цейк, а граничните полицаи, които са техни водачи, им показаха как се прави дресировка за послушание, съобщиха от пресцентъра на МВР. 

След това настъпи моментът, в който Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с гранично-полицейски хеликоптер. Децата не можаха да сдържат радостта си и хукнаха към дългоочакваните гости. Всички искаха да се снимат с тях и с хеликоптера.

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

По традиция до елхата в авиобазата на ГД „Гранична полиция" около 100 малчугани на възраст от 2 до 11 години получиха своите подаръци.

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата