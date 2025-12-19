Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с хеликоптер на „Гранична полиция" (Видео, снимки)

Днес в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" на ГД „Гранична полиция" се проведе коледно тържество за деца на служители от МВР. Малчуганите първо се запознаха със служебните кучета Лери и Цейк, а граничните полицаи, които са техни водачи, им показаха как се прави дресировка за послушание, съобщиха от пресцентъра на МВР.

След това настъпи моментът, в който Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с гранично-полицейски хеликоптер. Децата не можаха да сдържат радостта си и хукнаха към дългоочакваните гости. Всички искаха да се снимат с тях и с хеликоптера. СНИМКА: МВР