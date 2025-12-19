Задържаха 121 ролки коркофан с логото на защитена марка край Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха 121 ролки с коркофан – филтърна хартия за цигари, носещи логото на защитена търговска марка при проверка в района на Видин, съобщиха от Агенция "Митници".

Митническите служители спрели за проверка пътуващ в посока изход от страната товарен автомобил, който според транспортните документи превозвал стречфолио за Словакия. След като се усъмнили във вида на товара митническите инспектори ескортирали превозното средство до Митническо бюро Видин, където направили щателна митническа проверка.

Установено е, че камионът всъщност превозвал 121 ролки с коркофан с логото на защитена търговска марка цигари. Възникнали съмнения, че стиката се превозва в нарушение на правата по интелектуална собственост, поради което е задържана. Работата по случая продължава с уведомяване на правопритежателя на търговската марка.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.