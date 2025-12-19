ДПС пита институциите колко търговци са глобени за спекула с цените

Какви мерки мерки са предприети спрямо търговците, които спекулират с цените, какво е текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница и какви са наложените до момента санкции на установени нарушители, питат ДПС в свое писмо до три институции. Това са комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите и Комисията по стоковите борси и тържищата.

"В ежедневната си комуникация с хората народните представители от ПГ на ДПС – НОВО НАЧАЛО отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите", пишат от пресцентъра на партията до медиите.

Във вторник ДПС бяха на консултации при президента Румен Радев преди връчването на мандатите за съставяне на кабинет. Тогава Йордан Цонев заяви пред президента, че държавата не се е справила добре с контрола на спекулата по магазините в периода преди въвежднето на еврото.