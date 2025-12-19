ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, разпространявал порно с деца в София

5804
Задържаха мъж за разпространение на порнографски с деца Снимка: Pixabay

Задържаха мъж за разпространение на порнографски с деца материали в София, съобщиха на брифинг на СДВР.

"IP адрес в интернет се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това ни провокира да предприемем незабавни действия и се проведоха множество оперативни мероприятия. В резултат на тях се установи точният физически адрес, от който се използва този IP адрес", заявиха на брифинга и допълниха, че на адреса са проведени претърсвания. В къща е установено лице на 29 години, което не е известно на органите на реда. Иззети са множество компютри, лаптопи и цифрови преносители с материали, на които има порнографско съдържание с деца.

От полицията нямат информация дали мъжът е участвал и заснемал клиповете.

Предстои материалите да бъдат докладвани в Районната прокуратура и да се назначат експертизи.

Задържаха мъж за разпространение на порнографски с деца Снимка: Pixabay

