Галя Константинова получи плакет "Пресаташе № 1" при раздялата си с Окръжния съд в Пловдив

Досегашният пиар на Окръжния съд в Пловдив Галя Константинова получи плакет "Пресаташе № 1" и стана първата, удостоена с подобно признание.

Това съобщи председателката на окръжните магистрати в Пловдив Розалия Шейтанова по време на церемония, организирана по повод награждаването на Константинова. Отличието идва след 9 години работа на длъжността "Връзки с обществеността" в Окръжния съд. Галя Константинова и председателката на Окръжния съд Розалия Шейтанова Снимка: Мая Вакрилова

"Искаме да запазим Галя, но след като е навършила пенсионна възраст, законите не позволяват тя да остане на този пост", заяви Розалия Шейтанова, преди да ѝ връчи плакета и букет с цветя. Тя благодари за професионализма и старанието ѝ през годините и подчерта, че опитът на Галя Константинова е бил изключително полезен за всички съдебни органи. "Работихме много добре заедно", допълни още Шейтанова. Председателката на Окръжния съд Розалия Шейтанова връчи плакет на пресаташето, което заемаше длъжността 9 години Снимка: Мая Вакрилова

"Бях свикнала да задавам въпроси като журналист, а не да отговарям като пресаташе. Тези 9 години в съда бяха изключително ценен опит за мен", каза от своя страна Галя Константинова. Тя призна, че не е очаквала да създаде нови приятелства в Окръжния съд, но това се е случило. „Днес не се разделяме завинаги и аз имам само добри спомени от това работно място", завърши тя. Поднесоха букет на Галя Константинова Снимка: Мая Вакрилова

По време на церемонията беше представена и Кремена Паунова, която временно ще заема длъжността пиар до провеждането на конкурс. Тя е завършила журналистика в Софийския университет, а в момента учи и право задочно. Стажувала е в пловдивско списание и във вестник "24 часа".