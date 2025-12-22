Персонален НОИ от "24 часа": Аспирантурата се зачита за трудов и осигурителен стаж

“24 часа” и седмичникът за втората половина от живота “Клуб 100” имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в “24 часа”, “Клуб 100” и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №84, за “Персонален НОИ”.

Между 1990 и 1993 г. бях редовен аспирант, като в този период трудовият ми стаж е 3 г. и 6 месеца. Тъй като много неща се промениха от онова време, бих помолила да потвърдите, че редовната ми аспирантура и към момента се счита за трудов стаж, който ще бъде включен при изчисляването на общия ми трудов стаж при пенсиониране. От институцията, където бях редовен аспирант, наскоро ми изготвиха и УП-3 за трудов стаж от 3 г. и 6 месеца - времето на редовната ми аспирантура. Трябват ли и други документи за удостоверяване? Какви? Доц. д-р Мила Кръстева

На основание действащите до 1.01.2000 г. редакции на разпоредбата на чл. 79а от отменения Правилник за прилагане на Закона за пенсиите за трудов стаж от трета категория се зачита времето, прекарано в редовна аспирантура след 1946 г.

Съгласно § 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс. В тази връзка посоченият от вас период, през който сте били редовен аспирант, следва да се зачете за осигурителен стаж при пенсиониране и документа обр. УП-3, с който разполагате за този период, е достатъчен за удостоверяване на обстоятелството.