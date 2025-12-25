Персонален НОИ от "24 часа": Стажът, за да се пенсионирате по-рано като учителка, трябва да е 25 г. и 8 месеца в системата

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Имам 23 г. стаж, на 61 г. съм. Знам, че ще трябва да работя до 67, но тогава ще имам 30 г. стаж. Мога ли да закупя 5 г.? Имам завършено висше образование през 2013 г. Мога ли да ползвам за стаж учебните години в университета? Пенсията ми като на тези, които имат 15 г. действителен стаж ли ще е? Осигурявам се като учител на висока заплата. Емилия Лазарова

Лицата, които нямат придобит пълен изискуем осигурителен стаж (36 г. и 8 месеца за жените за 2025 г.), имат възможност за пенсиониране при условията на непълен осигурителен стаж. При него се изисква навършени 67 г. за жените и мъжете, както и не по-малко от 15 г. действителен стаж.

От предоставената информация става ясно, че към датата на навършване на 67-годишна възраст ще е наличен придобит осигурителен стаж около 30 г., поради което е зададен въпрос относно закупуване на 5 г. стаж. За лицата, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен "доктор", е дадена възможност да закупят осигурителен стаж за периодите на обучение. Ако се внесат осигурителните вноски за времето на обучение, този осигурителен стаж ще бъде взет предвид както при преценка на правото на пенсия, така и при изчисляване на нейния размер.

При придобиване на право на пенсия за непълен осигурителен стаж, същата ще бъде определена по формулата за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, регламентирана в Кодекса за социално осигуряване. Трябва да се има предвид, че няма разлика във формулата при изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен и при непълен осигурителен стаж, като разлика съществува единствено в минималните размери на пенсията. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж не може да бъде по-малък от 85% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж.

В края на запитването е отбелязано, че е полаган труд като учител, но не е посочено колко е. В тази връзка следва да се посочи, че от 1.01.2016 г. жените учители придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 г. и 10 месеца и учителски осигурителен стаж 25 г. и 8 месеца. От 31 декември 2016 г. до 31 декември 2029 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на 62 г.