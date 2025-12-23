Персонален НОИ от "24 часа": Ако се съмнявате в размера на пенсията си, може да направите справка в НОИ

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Пенсионирах се на 1.01.1991 г. по чл. 9 от Закона за пенсиите. Пенсията ми бе 234,20 лв. В продължение на 3 г. получавах 210,80 лв. до навършване на 55 г. С “изгрева на демокрацията” започнаха импровизациите с пенсията ми. Тя стана 70 000 лв. средно месечна. Когато премахнаха нулите стана 70 лв. Сякаш бях осигурявана на минимална работна заплата, а не с цели 30%. През 2000 г. подадох молба за преизчисление на трудовия ми стаж и представих два документа, че съм работила на площадката на Кремиковските заводи. Получавала съм допълнително възнаграждение по 510 според постановление на МС. Не съм сигурна, че тези документи са взети предвид, както и че всички промени и преизчисления са съобразени с изискванията на закона, по който съм пенсионирана. Възможно ли е при тези обстоятелства да съм социално бедна? Възможно ли е да ме водят като трудеща се с непълен трудов стаж? Според закона, по който съм пенсионирана, за жените се изискваше 20 г. трудов стаж. Недка Драганова

От запитването е установено, че е отпусната лична пенсия за изслужено време и старост, считано от 1.01.1991 г., при условия, предвидени в разпоредба от отменения Закон за пенсиите, при която размерът на пенсията се намалява с 10 на сто и се изплаща в намален размер до навършване на изискуемата се възраст за пенсиониране. При изчисляването на конкретния размер на пенсията оказват влияние както продължителността и категорията на осигурителния стаж, така и получаваното трудово възнаграждение или осигурителният доход, който служи за изчисляване на индивидуалния коефициент на всеки пенсионер. Размерът на пенсията се определя индивидуално в зависимост от посочените по-горе критерии в тяхната съвкупност.

Предвид основния принцип, възприет в Кодекса за социално осигуряване (КСО), изчисляването на размера на пенсията да е обвързано с осигурителния принос на лицата, размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст на всички категории лица се изчислява по един и същ начин. Така се спазва и принципът на равнопоставеност на осигурените лица.

Пенсиите в Република България се отпускат, преизчисляват, спират, прекратяват, осъвременяват и т.н. съгласно разпоредбите на КСО и на подзаконовия нормативен акт - Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Националният осигурителен институт (НОИ) стриктно прилага нормативните разпоредби, свързани с пенсионното осигуряване. За да бъде даден конкретен отговор относно правилното прилагане на съответните законови разпоредби по отношение размера на пенсията на едно лице, следва да бъде извършена проверка по пенсионното му досие в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му. Конкретни справки и информация могат да бъдат предоставяни на правоимащите лица по един от следните начини:

лично на лицето, за което се отнасят данните;

чрез изрично упълномощено лице;

по електронен път – когато запитването е подадено чрез:

- Единния портал за електронни услуги на НОИ (ЕПЕУ), като достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, или с ПИК на Националната агенция за приходите (НАП).

- Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Министерството на електронното управление, за ползването на която е необходимо лицето да има регистриран профил, както и да разполага с КЕП, с ПИК на НОИ или с ПИК на НАП.