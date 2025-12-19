Условна присъда и глоба получи 22-годишен, изтеглил почти 3000 лв. с чужда банкова карта

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 22-годишен обвиняем се признава за виновен в това, че на 3 октомври 2023 г. в Балчик и Варна, при условията на продължавано престъпление, използвал чужда банкова карта, като общият размер на неправомерно разпоредената сума е 2993, 20 лева.

Наложеното на обвиняемия наказание е лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изпълнение е отложено с 3 години изпитателен срок. Той получава и наказание глоба в размер на 5986.40 лева. Постановена е и възпитателна работа на младежа по време на изпитателния срок, която се възлага на районен инспектор по местоживееенето му. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.