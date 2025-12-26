Персонален НОИ от "24 часа": Купеният стаж не е действителен и не може да допълни липсващи години

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговор от експертите на Националния осигурителен институт:

През 1981 г. завърших ВНВУ "Васил Левски". След това бях назначен като офицер в армията за 8 г. и 9 месеца. След това напуснах страната и оттогава живея в Австралия. През април навърших 67 г. Нямам друг трудов стаж в България освен години като офицер от армията, може ли да ми отговорите на следните въпроси: Имам ли право на някаква пенсия в България? Признават ли ми се годините от военното училище за трудов стаж и какъв (първа; втора; трета категория)? Какви документи ще трябва да се представят? Н. Недялков

Лицата придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при изпълнени изисквания за определена възраст и продължителност на осигурителния стаж. Лицата, които нямат придобит пълния изискуем осигурителен стаж (39 г. и 10 месеца за мъжете за 2025 г.), имат възможност за пенсиониране при условията на непълен осигурителен стаж. За пенсиониране при непълен осигурителен стаж е необходима навършена възраст 67 г. за жените и мъжете, като се изисква наличие на не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж. Нормативно е уредено, че "действителен стаж" е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

От предоставената в запитването информация става ясно, че към април 2025 г. за лицето е налице следното:

- навършени 67 г.

- осигурителен стаж от 8 г. и 9 месеца, придобит като офицер в Българската народна армия;

- завършено висше образование във ВНВУ "Васил Левски".

Нормативно е уредено, че при преценяване на правото на пенсия при пълен осигурителен стаж стажът по условията на първа или втора категория труд се превръща в трета категория, а при пенсия при непълен осигурителен стаж се взема предвид в неговата календарна продължителност.

Лицата, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен "доктор", могат да внесат сумата на осигурителните вноски за своя сметка, но за не повече от времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или от времето на докторантурата, определено в нормативен акт. Това е т. нар. "закупуване" на осигурителен стаж и представлява внасяне на осигурителни вноски в определен от законодателя размер, когато този осигурителен стаж не е зачетен на друго основание. Този "закупен" осигурителен стаж не е действителен осигурителен стаж и не може да допълни останалия действителен осигурителен стаж до необходимите 15 г.