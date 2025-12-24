Персонален НОИ от "24 часа": За да се пенсионирате рано като полицай, трябват 27 г. стаж, 18 г. от които да са в системата на МВР

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Възможно ли е ранно пенсиониране, като времето на майчинството ми се зачете за трудов стаж или със закупуване на трудов стаж? Родена съм на 11.08.1968 г., а дъщеря ми е родена на 2.04.1991 г., като по времето на майчинството не съм работила, бях студент във висше учебно заведение. Към настоящия момент работя като служител в същото учебно заведение. Възможно ли е ранно пенсиониране при преминаване на работа в системата на МВР или военните служби и при какви условия? Евелина Недкова

Условията за пенсиониране на лицата от секторите, свързани с отбрана и сигурност, са уредени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат, че през 2025 г. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 г. и 4 месеца и 27 г. общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 г.) действително изслужени като държавни служители по посочените закони. Изискуемата възраст продължава да нараства ежегодно с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Предвид посоченото в запитването, а именно - за “ранно пенсиониране” при преминаване на работа в системата на МВР или военните служби, следва да се подчертае, че изискуемият за пенсиониране осигурителен стаж за служителите от специалните ведомства се състои от два компонента - общ осигурителен стаж и съответна част от него (“специален осигурителен стаж” от 18 г.), който трябва да е реално изслужен по специалните закони.

По отношение на поставените въпроси за закупуване на стаж и майчинството:

Добилият популярност израз “закупуване” на осигурителен стаж представлява внасяне на осигурителни вноски в определен от законодателя размер. Първата възможност, която е предоставена, е за лицата, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен “доктор”. Те могат да внесат сумата на осигурителните вноски за своя сметка, но за не повече от времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или от времето на докторантурата, определено в нормативен акт. Няма въведено ограничение в кой момент правоимащото лице може да внесе осигурителни вноски за периода на обучение.

Времето на обучение, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория при пенсиониране. Лицето, направило вноските, може в бъдеще да удостовери това обстоятелство с утвърдено за целта удостоверение - образец УП-16, което се издава от компетентното териториално поделение на НОИ.

Друга възможност предвижда, че вноски могат да бъдат направени и конкретно за времето, което не достига на лице, навършило общата пенсионна възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но за не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски.

Съгласно описаното в запитването детето е родено на 2.04.1991 г. В същия период майката се обучава във висше учебно заведение. За времето след 3.07.1984 г. трудов стаж се зачита времето, през което неработещата майка е гледала дете до 3-годишна възраст. Стажът се зачита от датата на раждането до навършване на тригодишната му възраст.

Позовавайки се на горепосоченото може да се зачете за осигурителен стаж от трета категория труд периодът от 2.04.1991 г. до 2.04.1994 г. (навършване на 3-годишна възраст на детето), при условие че в този период лицето не е полагало труд и не е работило като осигурено за всички осигурителни случаи.

Относно поставения въпрос за закупуване на стаж информираме, че може да се внесат осигурителни вноски за времето на обучение, изключвайки периода на майчинството от 2.04.1991 г. до 2.04.1994 г.