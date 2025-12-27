Персонален НОИ от "24 часа": Обезщетението за безработица се зачита за осигурителен стаж

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Роден съм на 29.12.1958 г. Работил съм с различни прекъсвания през годините. Работя и досега. Към момента на навършване на обявената по закон възраст за пенсиониране – 64 г. и 6 м., не бях събрал изискуемия стаж. Все още не съм го натрупал. Имам намерение към края на годината да направя постъпки за пенсиониране. Тогава ще направя 67 г. и ще имам правото на пенсиониране, защото ще имам доста над изискуемия минимум от 15 г. Тук ще вметна, че не зная дали се признава за трудов стаж времето, прекарано на борсата. Може ли държавата да ми наложи такъв вид пенсиониране? Питам, защото доколкото знам, тогава се дават 85 % от пенсията. И тъй като в повечето случаи съм осигуряван официално на минимална заплата, то ще получа този процент от минималната пенсия. Искам да вземам цяла минимална пенсия. По груби сметки към края на 2025 г. - ще имам липсващи около 2 г. от необходимия ми пълен стаж. Готов да заплатя, за да се съберат изискуемите от закона години. Бил съм редовен студент в полувисш институт – 2 г. Какво предвижда законодателят по така описания от мен случай? Генади Христов

Съгласно чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2025 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст 64 г. и 8 месеца и наличие на 39 г. и 8 месеца осигурителен стаж. Възрастта за мъжете се увеличава с по един месец за всяка календарна година до достигане на 65 г., а осигурителният стаж се увеличава с по два месеца до достигане на осигурителен стаж 40 г. за мъжете.

В случай че продължителността на осигурителния стаж е по-малка от изискващата се за пенсиониране по посочения ред, ал. 3 на чл. 68 от КСО предвижда възможност право на пенсия да се придобие при поне 15 г. действителен осигурителен стаж и навършени 67 г. От предоставената информация е видно, че се интересувате от отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 1-2 от КСО след закупуване на недостигащ осигурителен стаж, поради по-високия минимален размер на този вид пенсия в сравнение с минималния размер на пенсиите по чл. 68, ал. 3 от КСО. Информирам ви, че пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО се отпуска само на лица, които не отговарят на изискванията за придобиване право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1-2 от КСО, поради което при подаване на заявление за отпускане на пенсия в съответното териториално поделение на НОИ следва изрично да посочите, че искате преценка на право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1-2 от КСО със заплащане на осигурителни вноски по реда на чл. 9а, ал. 2 от КСО за недостигащия ви осигурителен стаж. При подадено заявление за отпускане на пенсия, в което е вписано желание за заплащане на осигурителни вноски за недостигащия осигурителен стаж, пенсионният орган извършва преценка точно колко осигурителен стаж не достига на лицето за придобиване право на пенсия към датата на заявлението и изпраща уведомително писмо за определената продължителност, за сумата на дължимите осигурителни вноски и за реда за внасянето им.

Алтернативна възможност е за завършеното образование в полувисш институт да внесете предварително сумата на осигурителните вноски за своя сметка – по реда на чл. 9а, ал. 1 от КСО. Посочената разпоредба не предоставя възможност за внасяне на осигурителни вноски за период, по-голям от срока на обучение, предвиден по учебния план за специалността.

Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път по сметка на Националната агенция за приходите след подаване на декларация по образец. Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии".

Относно периода, за който посочвате, че сте били на борсата и сте получавали обезщетение за безработица: на основание чл. 46, ал. 4, т. 8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, това време, ако е след 1.04.1997 г., се зачита за осигурителен стаж, но не се взема предвид при определяне на осигурителния доход за изчисляване на индивидуалния ви коефициент, като последното влияе благоприятно на бъдещата пенсия.