Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- монтирани бяха първите два подземни контейнера за битови отпадъци. Съоръженията са разположени на ул. „Атанас Буров", в близост до Американското пазарче;

- продължават строителните дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – започна изграждане на допълнителни зони за паркиране на автомобили източно от бл. „Голям Богдан" и западно от бл. „Малък Богдан" – извършени са подготвителните дейности преди полагане на асфалтова настилка. В околоблоковото пространство започна и монтиране на ново LED осветление;

- продължава изпълнението на строителни работи по обновяване на околоблоковото пространство в района на бл. „Странджа планина" в кв. „Родина";

- продължават дейностите по ремонт на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици, попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров" 1/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

- изградена бе пешеходна алея, осигуряваща достъп от бл. „119" до паркинга в близост до магазин за хранителни стоки в кв. „Чародейка – Юг";

- приключи ремонтът и полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" - от страната на Централен общински пазар;

- продължават дейностите по изграждане на рампа за хора с увреждания от бл. „3" до тротоара на бул. „Гоце Делчев" в кв. „Дружба" 2 – извършено бе полагане на бетонова настилка и изграждане на подпорна стена;

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Тутракан" /на моста до бл. „ЛВЗ"/, бул. „Съединение" /на кръстовището с ул. „Петко Славейков"/, ул. „Бакаджици", ул. „Згориград", ул. „Майор Ат. Узунов", ул. „Мътивир", ул. „Одрин", ул. „Петрохан", ул. „Русофили" и в околоблоковите пространство на бл. „Клисура" и бл. „Брацигово" в кв. „Родина" 2. Вложени бяха общо 10,5 тона гореща асфалтова смес и 1150 килограма студена асфалтова смес;

- ремонтирани бяха ревизионни и дъждоотвеждащи шахти по бул. „Васил Левски", ул. „Згориград", на пл. „Княз Ал. Батенберг", до бл. „Боримечка" в кв. „Родина" 2 и бл. „3" в кв. „Дружба" 3;

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Ангел Кънчев" и на тротоарна настилка по ул. „Згориград";

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. „България", бул. „Тутракан", ал. „Възраждане", ул. „Доростол", ул. „Плиска" /до бл. „Тракция"/, ул. „Христо Г. Данов", ул. „Цариброд", ул. „Чипровци" /вкл. монтиране на нов стълб за осветление/ и ул. „Янтра";

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат", пл. „Свобода", кея, в подлеза на кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободител" и в междублоковите пространства на бл. „112", бл. „117" и бл. „118" в кв. „Чародейка – Юг";

- монтирани бяха 9 нови и бяха възстановени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- монтирани бяха нови ограничителни пътни ограждения /мантинели/ по бул. „България";

- продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка", ул. „Панайот Хитов", бул. „Христо Ботев" и бул. „Неофит Бозвели";

- изработени бяха 33 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с бул. „Генерал Скобелев" и бул. „Липник" с ул. „Чипровци";

- положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по бул. „Липник", ул. „Мария Луиза", ул. „Николаевска", ул. „Христо Ясенов", ул. „Църковна независимост", ул. „Янтра" и пред вх. „Г" на бл. „206" в кв. „Чародейка";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени – 11, и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 15 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава организацията за провеждане на Новогодишния концерт на 31 декември, който ще се проведе на сцената пред Община Русе и в него ще се включат Владо Михайлов и група „REWIND";

- обобщена и разпространена бе месечната културна програма на Община Русе за декември;

- в онлайн продажба бяха пуснати първите билети за концерта на виртуозния цигулар Ара Маликян, който ще се проведе на 27 март в зала „Арена Русе" като част от 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни";

- извършени бяха дейности по изпълнението на проекта „Русе Арт Фест", финансиран от ЕС по МВУ процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- подготвено бе традиционното коледуване „Коледо, ле", което тази година ще се проведе в Коледното градче на пл. „Свобода" на 23 декември от 11:30 часа;

- предоставени бяха средства на образователни институции, кандидатствали и одобрени по национални програми за 2025 г.;

- предоставени бяха средства на образователни институции за осигуряване на безплатен превоз на ученици за ноември и средства за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища, съгласно Постановление № 280 на Министерски съвет;

- изготвени бяха справки за разпределение на средствата по ПМС №304, 311, 313 и 314 за институции в предучилищното и училищното образование;

- преведени бяха средства на културните институти за използваните културни чекове през ноември;

- изготвен бе график за предстоящите класирания през 2026 г. за прием в детски градини и подготвителни групи към училища;

- на 17 декември се проведе Коледен концерт на Тамбурашки оркестър „Русе" и Детска вокална група „Слънце" в Пленарна зала на Община Русе;

- продължава подготовката на предстоящите коледни инициативи, организирани от Общинския детски център за култура и изкуство:

- 19 декември /петък/ - Коледен концерт на Детски хор „Дунавски вълни" и Дамски хор „Дунавски вълни" към НЧ „Ангел Кънчев" в зала „Филхармония" от 19 ч.;

- 19 декември /петък/ - Празничен концерт на ФА „Русчуклийче" „В ритъма на вдъхновението" в Голямата зала на Доходното здание от 18:30 ч.

- 20 декември /събота/ - „В очакване на Дядо Коледа" в Голямата зала на Доходно то здание от 11 ч.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 18 и 19 декември бяха проведени интерактивни работилници за създаване на капацитет по проект „Ресторивър". Целта беше популяризиране на естествените мерки за задържане на вода сред представители на различни обществени сектори. Представени бяха добри практики от поречието на р. Дунав и други европейски региони. Обсъдени бяха начини за въвличане на гражданите в процеса на опазване ценните местообитания по река Дунав, както и потенциалните възможности за земеползване и развитие на икономически дейности;

- проектното предложение „Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово" по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово" получи одобрение. Дейностите по изпълнението на стратегията ще се реализират чрез създадената за целта Местна инициативна рибарска група (МИРГ), в която участват общините Русе, Иваново и Борово. Основната цел на инициативата е устойчивото развитие на рибарския сектор чрез обединяване на усилията на местната общност, бизнеса и институциите. Реализацията на стратегията ще допринесе за опазване на околната среда, насърчаване на иновациите и създаване на нови икономически възможности, свързани с риболова и аквакултурите. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране е 976 975,00 лв., а одобрената стойност на разходите за проекти по стратегията възлиза на 2 930 925,00 лв.;

- на 17 декември екипът на Международния младежки център посети деветите класове на ПГСАГ "Пеньо Пенев". Младежите научиха повече за дейностите и инициативите на центъра. За това как биха използвали предоставените услуги учениците попълниха анкети;

- в началото на декември екипът на Международния младежки център проведе „Коледна работилничка с добри сърца". Бяха поканени да се включат младежи в направата на различна коледна украса. Участниците и членовете на ММЦ решиха да дарят изработената украса на Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на стари хора – фондация „Трета възраст". Екипът посети дневния център на 18 декември, когато се състоя и коледният празник на услугата. С този жест членовете на ММЦ изразиха внимание, съпричастност и желание да зарадват възрастните хора в навечерието на предстоящите празници;

-

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- възложено бе проектирането на основния ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на сградата на Общински ядетски център за култура и изкуство;

- проведена бе информационна среща, във връзка с напредъка на изпълнението на проектите „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки" и осем хибридни фотоволтаични централи с мощност по 10 Kw" и „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Ильо войвода" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки" и три хибридни фотоволтаични централи с мощност по 10 Kw" по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I";

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- продължават дейностите по основния ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

- продължава основният ремонт на Детска градина „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

- подготвени бяха документите за сключване на договори за строителен и авторски надзор на обектите „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР), находящ се в ПИ с идентификатор 63427.8.693, кв. 9, гр. Русе" и „Изграждане на нова детска ясла в кв. „Родина 3", гр. Русе, УПИ XV – за детска ясла, кв. 767", като след приключване на процедурите ще бъдат открити строителни площадки;

- приключи проектирането на основен ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради, обновление и благоустрояване на дворни пространства и осигуряване на достъпна среда на Детска ясла № 16 – гр. Русе"

- издадени бяха разрешения за строеж за следните обекти:

- основен ремонт на път RSE - 2116 /II-23/ – Червена вода – Николово - /RSE 1130/ в участък от път II-23 до Лесопарк „Липник", етапно строителство:

етап 1: от км 2+130 до км 5+590,75

етап 2: от 0+017,63 до км 2+130";

- „Рехабилитация и реконструкция на път rse 2132 – i-2, Русе – п.к. Ново село – Русе, кв. „Средна кула" - /III - 501/";

- „Благоустрояване на бл. „Асен", бл. „Петър" и бл. „Калоян", кв. „Здравец - Изток", гр. Русе";

- „Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. „Братислава" и ул. „Рига", етап 1 – изграждане тротоари и обособяване на зони за паркиране по улица „Братислава" от входа на паркинга на бл. „Енергетик 1" до кръстовището с ул. „Рига";

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- проведена бе последната за 2025 г. комисия за финансова подкрепа по правилника за подпомагане на социално слаби граждани;

- обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи";

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 17 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно – социални услуги";

- консултирани бяха 8 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени са 6 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа;

- консултирани бяха 27 лица от служители на механизъм „Лична помощ" по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки, счетоводни документи и попълване на трудови книжки;

- приети бяха 48 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 48 заявления на кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 7 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- след извършен месечен анализ на подадените в Община Русе заявления, бяха предложени за подпомагане 34 новородени/осиновени деца по правилника за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане или осиновяване нa дете/деца (в т.ч. близнаци);

- сключен бе договор с „Информационно обслужване" за електронно класиране в детски ясли и бе изготвен график на дейностите по приема на деца за 2026 г.;

- закупени бяха лекарства за всички здравни кабинети в детски градини и училища;

- експерти на Община Русе взеха участие в церемонията по награждаване, след като Община Русе бе отличена в категорията „Институция, кореспондираща най-добре с пациентите" за инициативата „Общинско училище за родители" от Федерация „Български пациентски форум" за Годишните награди „Даниела Сеизова – В името на живота" 2025 г.;

- във връзка с дейностите по програма „Спорт за свободен живот", бяха проведени спортни тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и с младежи от Кризисния център за непридружени лица;

- на 19 декември екипът за ранно детско развитие към детски ясли проведе ежемесечното родителско онлайн кафене;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Дружба" и кв. „Средна кула", където консултираха 28 лица за задължителните имунизации, съгласно имунизационния календар, за превенция на сезонен грип, както и за безплатни прегледи за туберкулоза, които се провеждат в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков";

- изготвени бяха една заповед за временна организация за безопасност на движението и 27 карти за хора с трайни увреждания;

- извършени бяха огледи по подадени заявления за паркиране на хора с увреждания;

- съвместно с „Общински транспорт Русе" бяха осигурени допълнителни разписания, свързани с предоставянето на безплатна транспортна услуга на гражданите, които ще посетят „The Biggest Christmas Party" на радио „Енерджи", което ще се проведе на 20 декември от 19 ч. в зала „Арена Русе".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведено бе редовното заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта;

- обработени бяха финансови отчети по програма „Спорт – 2025 г.";

- продължава организацията за провеждане на церемонията „Спортист на годината 2025", която ще се състои на 14 януари;

- взето бе участие в награждаване на традиционните коледни турнири по различни видове спорт на Ученическата спортна школа;

- кметът Пенчо Милков и заместник-кметът Борислав Рачев взеха участие в церемонията по награждаване на ученици от Спортно училище „Майор Атанас Узунов", избрани за спортист на месеца и годината;

- проведени бяха баскетболни срещи в зала „Дунав";

- продължават неотложните ремонтни дейности в басейна на Община Русе към Спортно училище „Майор Атанас Узунов";

- на 18 декември вокални формации „Приста" и Вокално студио за поп и джаз „Икономов" взеха участие в концерт, част от програмата на фестивала „Русе - Коледната звезда на Дунав";

- на 17 декември се проведе Коледният концерт на съставите на Общинския младежки дом;

- Танцов състав „Импулс" взеха участие в коледните концерти на няколко училища;

- на 14 декември младежи от Младежкия парламент взеха участие в обучение на тема „Лични финанси";

- на 13 декември „Свети Георги Победоносец" взе участие в празничен концерт в Гюргево, Румъния;

- на 13 декември Танцово студио „Импулс" взе участие в концерт в Доходното здание.