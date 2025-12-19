ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

bTV: Цънцарова и Йочев не са уволнени

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21945507 www.24chasa.bg

Прокуратурата разследва внезапната смърт на 24-годишна, след като пушила наргиле в Благоевград

Тони Маскръчка

3296
Темида СНИМКА: Pixabay

Районната прокуратура в Благоевград е образувала досъдебно производство за внезапната смърт на 24-годишна жена в Благоевград. М.Б., която е от Сандански вечерта в четвъртък е била на сбирка с приятели в частен дом в Благоевград. Около 1,30 ч. внезапно й прилошало и изпаднала в безсъзнание. Веднага е откарана с частен превоз до Спешно-приемно отделение на болницата. Младата жена е била без пулс, но въпреки това медиците са направили всичко възможно, за да спасят живота й, като повече от час са я реанимирали.

Разследването е за причинена смърт по непредпазливост. Засега няма яснота каква е причината за трагедията. По неофициална информация жената е пушила вейп или наргиле, но разследващите казват, че няма категорични доказателства това да е така. Има и съмнения, че момичето е имало заболяване и това е причината за смъртта. Заедно с нея е бил и брат й. Разпитват се всички присъстващи в дома във фаталната нощ, иззети са и веществени доказателства за експертизи. "Засега за нас няма точна и категорична причина. Дори още не е ясно дали е пушила нещо ", коментираха разследващи.

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата