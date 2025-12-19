Прокуратурата разследва внезапната смърт на 24-годишна, след като пушила наргиле в Благоевград

Районната прокуратура в Благоевград е образувала досъдебно производство за внезапната смърт на 24-годишна жена в Благоевград. М.Б., която е от Сандански вечерта в четвъртък е била на сбирка с приятели в частен дом в Благоевград. Около 1,30 ч. внезапно й прилошало и изпаднала в безсъзнание. Веднага е откарана с частен превоз до Спешно-приемно отделение на болницата. Младата жена е била без пулс, но въпреки това медиците са направили всичко възможно, за да спасят живота й, като повече от час са я реанимирали.

Разследването е за причинена смърт по непредпазливост. Засега няма яснота каква е причината за трагедията. По неофициална информация жената е пушила вейп или наргиле, но разследващите казват, че няма категорични доказателства това да е така. Има и съмнения, че момичето е имало заболяване и това е причината за смъртта. Заедно с нея е бил и брат й. Разпитват се всички присъстващи в дома във фаталната нощ, иззети са и веществени доказателства за експертизи. "Засега за нас няма точна и категорична причина. Дори още не е ясно дали е пушила нещо ", коментираха разследващи.