В клиповете на задържания в София мъж имало и с деца под 10-годишна възраст

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж, разпространявал порнографски материали, изобразяващи деца.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 01.09.2025 г. до 19.12.2025 г. в гр. София, обвиняемият Ш.Ж. е разпространил в интернет порнографски материали. В съдържанието им е изобразявано похотливо показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години. Сред материалите са налице снимки и на деца на видима възраст под 10 години.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ш.Ж. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.