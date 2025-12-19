30-годишен от Генерал Тошево, пребил местен фотограф до смърт, е пуснат с подписка

Окръжният съд в Добрич измени взетата спрямо 30-годишен мъж мярка за неотклонение от задържане под стража в подписка. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. Първоначално повдигнатото му обвинение е било за това, че на 13 август 2025 г., в град Генерал Тошево, чрез нанасяне на удар с ръка в областта на лицето, причинил на жител на града средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота. Няколко дни по-късно пострадалият е починал и след изготвяне на съответната съдебномедицинска експертиза на задържания е повдигнато по-тежкото обвинение.

Според Окръжния съд към момента продължава да е налице обоснованото предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение.Съд прецени, че следва да измени наложената му най-тежка мярка за неотклонение с основен мотив, че спрямо него е повдигнато обвинение за деяние, извършено по непредпазливост, а в такива случаи, според законовите разпоредби, задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца. В случая задържането на обвиняемия е продължило повече.В мотивите си съдът посочва още, че 30-годишният е с чисто съдебно минало, добри характеристични данни и срещу него не се водят други висящи наказателни производства.Постановеният съдебен акт може да бъде обжалван и протестиран в тридневен срок пред Апелативен съд - Варна.

Близките на убития фотограф от Генерал Тошево Динко Георгиев разпространиха отворено писмо до медиите, в което изразяват остро възмущение от развитието на досъдебното производство и от решението на Окръжния съд в Добрич по случая. В писмото се посочва, че мъжът, сочен като извършител на смъртоносния побой – Ертан Мехмед Али, е бил освободен от следствения арест след 124 дни задържане. По данни на близките, това е станало на 18 декември 2025 г. с определение на съдия Деница Петрова от Окръжния съд в Добрич, при повдигнато обвинение по чл. 124 от Наказателния кодекс – „причиняване на смърт по непредпазливост".Според авторите на отвореното писмо, побоят, над Динко Георгиев е бил изключително жесток, бил е организиран и е довел до тежки черепно-мозъчни травми, несъвместими с живота. Те твърдят още, че в деня на инцидента е бил пребит и синът на фотографа – Ивайло Георгиев, както и че семейството е било обиждано с етнически квалификации /„гяури"/, като, според тях, тези обстоятелства не са били отчетени в пълнота от разследващите органи.